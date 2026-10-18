Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tiếp, làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trao đổi về tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới và thu hút đầu tư. Với vị trí chiến lược quan trọng, có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, Điện Biên có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương, phát triển dịch vụ logistics, du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, tỉnh Điện Biên đề xuất Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy mở chính thức cửa khẩu song phương A Pa Chải – Long Phú; tăng cường hợp tác biên giới với Lào và Trung Quốc. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh mở rộng kết nối thương mại, phát triển dịch vụ logistics, du lịch và thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng các thành viên đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Điện Biên; đồng thời trao đổi, thảo luận về những kiến nghị, đề xuất của địa phương. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, đoàn công tác gợi mở một số giải pháp nhằm duy trì, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị kinh tế của các cửa khẩu, nhất là trong thúc đẩy giao thương, phát triển dịch vụ logistics, tăng cường kết nối thị trường và hợp tác kinh tế biên giới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đánh giá Điện Biên còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu, đồng chí Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong công tác đối ngoại, tăng cường kết nối, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương thông qua các kênh truyền thông đối ngoại; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.