Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tiếp đoàn công tác CT Group

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn CT Group Trần Kim Chung.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên. Đồng chí chia sẻ kết quả, định hướng của tỉnh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch dựa trên các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy dành nhiều thời gian giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của Điện Biên với hệ thống di tích lịch sử gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc. Đây là những lợi thế quan trọng để Điện Biên phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng gợi mở hướng khai thác sâu hơn giá trị của du lịch lịch sử, du lịch về nguồn; nghiên cứu xây dựng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có chiều sâu, tạo dấu ấn riêng cho Điện Biên. Đặc biệt là nghiên cứu tổ chức các chương trình nghệ thuật thực cảnh gắn với những địa danh tiêu biểu như đồi A1, khu vực hầm Đờ Cát. Qua đó, tái hiện sinh động những câu chuyện lịch sử, kết hợp giữa bảo tồn, giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group giới thiệu khái quát về quá trình phát triển, mô hình hoạt động và một số lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn. CT Group hiện quan tâm, nghiên cứu nhiều lĩnh vực công nghệ mới; trong đó có trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, máy bay không người lái, năng lượng mới và tín chỉ carbon.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà cho Chủ tịch Tập đoàn CT Group Trần Kim Chung.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của Điện Biên, Chủ tịch CT Group trao đổi, gợi mở một số hướng phát triển để tỉnh nghiên cứu trong thời gian tới. Đáng chú ý là lĩnh vực tín chỉ carbon gắn với tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và xu hướng phát triển kinh tế xanh. Chủ tịch CT Group cũng trao đổi về khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương.