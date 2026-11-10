Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên.

Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện, nhà máy có công suất khoảng 2.000 tấn xi măng/ngày, tương đương 450.000 - 500.000 tấn/năm; mức độ tự động hóa trong dây chuyền sản xuất đạt 90%. Công ty hiện có trên 260 lao động, 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến năm 2026, doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, khuyến khích các nhà thầu ưu tiên sử dụng sản phẩm xi măng Điện Biên; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy định để tận dụng nguồn nguyên liệu đất, đá đen từ hoạt động đào đắp, san nền tại một số dự án triển khai trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và khu vực Bắc Lào.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị công ty tiếp tục chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy hiệu quả dây chuyền sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty tiếp tục phát huy vai trò là một trong những đơn vị công nghiệp chủ lực, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và khu vực Bắc Lào, từng bước khẳng định thương hiệu xi măng Điện Biên. Đồng thời, quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong những tháng cuối năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng khảo sát thực địa tại Nhà máy Xi măng Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế của Điện Biên để mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp. Đối với những kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí giao các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ công ty giải quyết theo đúng quy định.