ĐBP - Từ du lịch, công nghiệp đến thương mại dịch vụ, chuyển đổi số và kinh tế cửa khẩu, nhiều doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Điện Biên. Đây là nội dung trọng tâm trong buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng với Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Vân Nam sáng 19/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm cùng Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc )

Dự buổi làm việc có đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh. Về phía tỉnh Vân Nam có: ông Triệu Đạo Thuận, phụ trách Liên minh Doanh nghiệp tư nhân tỉnh Vân Nam, Viện trưởng danh dự Học viện Doanh nhân hàng đầu Trung Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Dịch vụ Xúc tiến Đầu tư Chính xác Vân Nam; ông Chu Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Văn hóa và Du lịch Bang Ngạn Vân Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành Du lịch tỉnh Vân Nam cùng đại diện hơn 20 tập đoàn, doanh nghiệp tỉnh Vân Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên - Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc )

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Điện Biên. Là tỉnh miền núi biên giới, có vị trí kết nối với các địa phương của Việt Nam, Lào và Trung Quốc, Điện Biên có nhiều lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tỉnh cũng có tiềm năng lớn về nông nghiệp hàng hóa với các sản phẩm chủ lực như cà phê, mắc ca cùng nhiều sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng. Những năm gần đây, kinh tế Điện Biên duy trì đà tăng trưởng tích cực. 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,81%. Du lịch tiếp tục có bước phát triển, với 10 tháng năm 2026 đón 1,4 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2.600 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, buổi làm việc là dịp để hai bên trực tiếp trao đổi, tìm hiểu thế mạnh của nhau, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Điện Biên mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Vân Nam trong những lĩnh vực tỉnh có nhu cầu và còn nhiều dư địa phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trao quà cho ông Triệu Đạo Thuận, phụ trách Liên minh Doanh nghiệp tư nhân tỉnh Vân Nam, Viện trưởng danh dự Học viện Doanh nhân hàng đầu Trung Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Dịch vụ Xúc tiến Đầu tư Chính xác Vân Nam

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, ông Triệu Đạo Thuận, phụ trách Liên minh Doanh nghiệp tư nhân tỉnh Vân Nam bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên; đồng thời giới thiệu khái quát về thế mạnh, lĩnh vực hoạt động và định hướng đầu tư của các doanh nghiệp Vân Nam. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp Vân Nam có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ, xây dựng, thương mại và dịch vụ, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác lâu dài với Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trao quà cho ông Chu Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Văn hóa và Du lịch Bang Ngạn Vân Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành Du lịch tỉnh Vân Nam

Chia sẻ về lĩnh vực du lịch, ông Chu Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành Du lịch tỉnh Vân Nam đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Điện Biên, nhất là du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, đại diện Hiệp hội Ngành Du lịch tỉnh Vân Nam bày tỏ mong muốn được phối hợp với Điện Biên nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch, kết nối tour, tuyến và thu hút khách du lịch giữa hai địa phương.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Vân Nam trao đổi thảo luận một số lĩnh vực hợp tác

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Vân Nam đề xuất hợp tác với tỉnh Điện Biên

Với tinh thần hữu nghị hợp tác, đại diện hơn 20 tập đoàn, doanh nghiệp Vân Nam đã trao đổi cởi mở, đề xuất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác với Điện Biên. Trong đó, đáng chú ý là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng, chuyển đổi số, nghiên cứu và sản xuất robot, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, kết nối thương mại, dịch vụ để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và phát triển kinh tế cửa khẩu…

Đại biểu tỉnh Điện Biên tham dự buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Vân Nam

Đánh giá cao những đề xuất của các doanh nghiệp Vân Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng khẳng định: các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh mà doanh nghiệp Vân Nam có thế mạnh, quan tâm cũng chính là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu thu hút đầu tư của Điện Biên hiện nay. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tăng cường kết nối, tìm kiếm những cơ hội hợp tác thực chất, có khả năng triển khai và mang lại hiệu quả lâu dài. Đồng chí hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp Vân Nam sớm đến Điện Biên khảo sát thực tế, tìm hiểu môi trường đầu tư, lựa chọn những lĩnh vực phù hợp để triển khai dự án. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến các đề xuất về phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chuyển đổi số, sản xuất robot, kết nối thương mại, dịch vụ, tiêu thụ nông, lâm sản và phát triển kinh tế cửa khẩu. Đồng thời khẳng định, Điện Biên sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, xúc tiến và triển khai các hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, điều quan trọng sau buổi làm việc là các nội dung trao đổi, đề xuất cần sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác, dự án đầu tư và sản phẩm thiết thực. Tỉnh Điện Biên mong muốn quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Vân Nam không dừng lại ở trao đổi, kết nối, mà sớm có những kết quả cụ thể, đóng góp vào sự phát triển của cả hai địa phương.