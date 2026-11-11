Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng kiểm tra thực địa dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công tại các gói thầu thuộc dự án. Tại các điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ các gói thầu trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng kiểm tra thực địa gói thầu số 4, thuộc dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm.

Sau kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, nghe báo cáo tổng thể về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án.

Theo báo cáo, dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi 89,5ha, liên quan đến 527 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến kè chính cơ bản hoàn thành, mặt bằng đã được bàn giao phục vụ thi công. Riêng phần diện tích điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cảnh quan thuộc gói thầu số 8, với 1,16ha liên quan đến 3 hộ gia đình và 3 tổ chức, chủ đầu tư đang hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo tiến độ các gói thầu tại thực địa.

Về tiến độ thi công, các gói thầu xây lắp từ số 1 đến số 7 đã thực hiện 91,78% giá trị hợp đồng, khối lượng còn lại khoảng 53,269 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại trước ngày 30/11/2026, bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình. Đối với gói thầu số 8, hợp đồng ký ngày 14/9/2026, khối lượng công việc còn lại tương đối lớn, trong đó có nhiều hạng mục gia công, chế tạo và cung ứng thiết bị cần thời gian chuẩn bị. Ban Quản lý dự án tăng cường chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ; đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ, phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao công trình trước ngày 31/12/2026.

Về giải ngân vốn đầu tư, lũy kế kế hoạch vốn của dự án đạt 866,754 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 776,028 tỷ đồng, bằng 89,53%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao 266,388 tỷ đồng, đến ngày 10/11 đã giải ngân 183,909 tỷ đồng, đạt 69,03%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tập trung về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các gói thầu, nhất là các gói thầu chậm tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các hạng mục phải được hoàn thành đầy đủ theo thiết kế, bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật. Riêng gói thầu số 8 phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán, bảo đảm mỹ quan, đáp ứng yêu cầu khai thác, phục vụ phát triển kinh tế đêm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban rà soát lại quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ trách nhiệm, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng công tác tư vấn; kiểm soát chặt chẽ dự toán, giá thành và các hạng mục đầu tư, không để xảy ra tình trạng phụ thuộc vào đơn vị tư vấn. Việc lựa chọn tư vấn phải đặt trọng tâm vào năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với các dự án trong thời gian tới, Ban cần chú trọng lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; đồng thời tăng cường trao đổi nghiệp vụ giữa các ban quản lý dự án; phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trong quá trình triển khai, phải duy trì cơ chế phối hợp, giám sát và điều hành chặt chẽ, phân công cán bộ có trách nhiệm làm đầu mối, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.