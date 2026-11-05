Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Lộc

Sáng 5-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Lộc (sinh năm 1932, quê tỉnh Ninh Bình), đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Bắc Nha Trang. Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trực tiếp trao huy hiệu. Cùng dự lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Bắc Nha Trang.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Vũ Quang Lộc.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 cho đảng viên Vũ Quang Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong khẳng định, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Việc đảng viên Vũ Quang Lộc được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Bắc Nha Trang và Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng lãnh đạo các cơ quan thăm hỏi đảng viên Vũ Quang Lộc và gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong trò chuyện với đảng viên Vũ Quang Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe đảng viên Vũ Quang Lộc và các thành viên trong gia đình. Đồng chí chúc đảng viên Vũ Quang Lộc luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo, góp phần chung sức xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển. Đồng thời, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần để đảng viên Vũ Quang Lộc sống vui, sống khỏe và tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đại diện gia đình đảng viên Vũ Quang Lộc cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các sở, ngành, địa phương, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đảng viên Vũ Quang Lộc được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Gia đình sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập và công tác, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

XUÂN THÀNH