Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong tiếp xúc cử tri phường Nha Trang và Tây Nha Trang

Sáng 22-9, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng các đại biểu Tổ số 1 HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tiếp xúc cử tri phường Nha Trang và Tây Nha Trang trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Nha Trang và Tây Nha Trang.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đại biểu phường Nha Trang và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tới cử tri 2 địa phương về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang phát biểu giải đáp kiến nghị của cử tri.

Cử tri phường Nha Trang và Tây Nha Trang kiến nghị một số vấn đề như: Các cấp, ngành có giải pháp quản lý quy trình xả lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ; sớm triển khai nạo vét lòng sông, khơi thông dòng chảy trên địa bàn phường Tây Nha Trang như sông Kim Bồng, sông Bà Vệ... để thoát lũ. Bên cạnh đó, quan tâm bố trí nguồn vốn xây dựng thêm trường học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu dân cư.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét lại các điểm tập kết rác tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) vì nằm gần trường học; phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn gần khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang); đề nghị chấm dứt các dự án "treo" để tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Lãnh đạo UBND phường Nha Trang, phường Tây Nha Trang và Công an tỉnh đã thông tin, giải trình một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định những ý kiến, kiến nghị này sẽ góp phần giúp các cấp, ngành nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ; giúp đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị lãnh đạo phường Nha Trang và Tây Nha Trang nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng chí đề nghị UBND các phường và lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, tổng hợp, khẩn trương rà soát, kiểm tra, giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, triển khai chế độ, chính sách, đầu tư các công trình thoát lũ, chỉnh trang đô thị... Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và các cơ quan Trung ương, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh ghi nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết.