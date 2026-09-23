Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong tiếp công dân định kỳ tháng 9-2026

Ngày 23-9, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa cơ sở 2 (số 450 Thống Nhất, phường Phan Rang), đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Buổi tiếp được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu trụ sở 46 Trần Phú, phường Nha Trang. Cùng dự buổi tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Đồng chí Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, có 5 lượt với 7 công dân trình bày các ý kiến, kiến nghị về 5 vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư, công tác cán bộ và một số vấn đề dân sinh phát sinh tại cơ sở.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các cơ quan chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp nhận đầy đủ ý kiến, tài liệu do công dân cung cấp; khẩn trương rà soát hồ sơ, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật, thông tin, trả lời rõ cho công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời báo cáo kết quả cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Trung Kiên (xã Khánh Sơn) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Ông Vũ Đình Đề và ông Đoàn Văn Nga (phường Tây Nha Trang) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí Trần Phong cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ các vụ việc phát sinh, hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.