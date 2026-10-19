Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026

Ngày 19-10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa (số 5 đường Quang Trung, phường Nha Trang), đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cơ sở 2 (số 450 đường Thống Nhất, phường Phan Rang). Cùng dự buổi tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong chủ trì buổi tiếp công dân.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tham dự buổi tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, có 2 lượt với 2 công dân trình bày các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư và một số vấn đề dân sinh phát sinh tại cơ sở.

Ông Nguyễn Duy Linh (phường Nam Nha Trang) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (phường Đông Ninh Hòa) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các cơ quan chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp nhận đầy đủ ý kiến, tài liệu do công dân cung cấp; khẩn trương rà soát hồ sơ, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và sớm trả lời cho công dân, đồng thời báo cáo kết quả cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Phong cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ các vụ việc phát sinh, hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: N.V - M.T