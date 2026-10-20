Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã khu vực phía nam tỉnh

Chiều 20-10, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã: Thuận Bắc, Công Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải và Ninh Hải về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả.

Kinh tế duy trì ổn định và phát triển; các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ. Thu ngân sách nhà nước của các xã đạt từ 98,73% trở lên; giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 75% trở lên.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy các xã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế cấp xã, nhất là ở các lĩnh vực giáo dục, tài chính, đất đai, tài nguyên - môi trường, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình cấp bách như: Đường nối trung tâm xã Thuận Bắc đến các thôn miền núi, kè sông, suối chống sạt lở; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Công Hải và sửa chữa Đường tỉnh 706.

Các xã cũng kiến nghị đánh giá lại Dự án Trung tâm Nghiên cứu dê, thỏ Sơn Tây (xã Thuận Bắc), thu hồi diện tích không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả để giao địa phương quản lý; đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án Điện gió Đầm Nại 4 (xã Thuận Bắc) để sớm đưa vào khai thác; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở cơ sở và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội đoàn thể thôn...

Lãnh đạo xã Thuận Bắc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026.

Lãnh đạo xã Ninh Hải báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Công Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Xuân Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan; đồng thời cam kết tăng cường phối hợp, hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đã giải đáp các kiến nghị của địa phương, đồng thời đề nghị thời gian tới, các xã cần quyết liệt triển khai các nội dung, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong ghi nhận những kết quả các địa phương đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, phát huy trí tuệ tập thể. Đồng thời, quan tâm động viên, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần bám sát định hướng quy hoạch của tỉnh; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết liệt thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Trần Phong giao các sở, ngành liên quan tiếp nhận, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Các địa phương cần chủ động báo cáo, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các sở, ngành cần chủ động nắm bắt tình hình cơ sở để tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

XUÂN THÀNH - CÔNG ĐỊNH