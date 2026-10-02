Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 4 xã phía nam tỉnh

Chiều 2-10, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 4 xã: Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Hà về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm về thu, chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung triển khai, hoàn thành đúng tiến độ. Đáng chú ý, thu ngân sách của các xã đạt từ 63% chỉ tiêu tỉnh giao trở lên; giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 61,95% trở lên. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Lãnh đạo xã Phước Hà kiến nghị tăng chỉ tiêu xét tuyển học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận; đầu tư chiếu sáng Đường tỉnh 709B qua Phước Hà, Phước Hữu; kết nối giao thông liên vùng với các tỉnh Tây Nguyên; sớm triển khai kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu; phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số; Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản. Xã Phước Hữu đề nghị hỗ trợ khai thác Tháp Pô Rômê, Đền Pô Inư Nưgar, Đề án Lễ hội Katê của đồng bào Chăm; kiện toàn chức danh lãnh đạo Trạm y tế. Xã Phước Hậu kiến nghị nạo vét sông Quao, làm bờ kè kết hợp giao thông; đầu tư bờ kè suối Tầm Rá, sông Dinh; nâng cấp mạng lưới cấp nước sạch; kêu gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ táo sau thu hoạch…

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Túy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến các địa phương kiến nghị; đưa ra cam kết tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp, trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải đáp, trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp, trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong 9 tháng năm 2026. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, huy động trí tuệ tập thể; quan tâm động viên, khích lệ, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong dân vận, nắm tình hình Nhân dân, giám sát xã hội; quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, các chức sắc, chức việc, người có uy tín, người yếu thế, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử. Cùng với đó, chú trọng bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân. Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, từ đó xác định rõ phần việc, tiến độ, người chịu trách nhiệm thực hiện trong 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Lãnh đạo xã Ninh Phước báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Phước Hà báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Phước Hậu báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Phước Hữu báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Đối với kiến nghị của các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong giao các sở, ngành liên quan tiếp nhận, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết thấu đáo theo thẩm quyền, đúng pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các địa phương khi có vấn đề phát sinh, vướng mắc phải chủ động báo cáo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để giải quyết kịp thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao; các sở ngành cũng cần chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều hành công tác phát triển kinh tế - xã hội…

Tin, ảnh: VĂN GIANG