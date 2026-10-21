Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Hoàn thành xóa nhà tạm tại các xã ATK trước ngày 30/1/2027

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành và đại diện 4 xã Phú Đình, Đại Từ, Đức Lương, Nghĩa Tá.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, các xã Phú Đình, Đại Từ và Đức Lương có 50 hộ được hỗ trợ nhà ở, gồm 40 hộ xây mới và 10 hộ sửa chữa, với tổng nhu cầu kinh phí 3,58 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 25 hộ tại xã Phú Đình và 6 hộ tại xã Đại Từ đã khởi công; trong đó, Đại Từ có 1 hộ hoàn thành sửa chữa. Tại xã Đức Lương, 14 nhà đang được triển khai, gồm 12 nhà xây mới và 2 nhà sửa chữa; 5 nhà đã hoàn thành, trong đó có 1 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo tại buổi làm việc.

Các địa phương đang tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động lực lượng tại chỗ hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu và xây dựng nhà ở, phấn đấu hoàn thành chương trình theo kế hoạch.

Đoàn công tác cũng nghe báo cáo tiến độ các công trình, dự án phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Các dự án được triển khai tại cụm di tích trung tâm xã Phú Đình, Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các di tích Nà Pậu, Pù Cọ, Khuổi Linh, Nà Quân.

Những khó khăn liên quan đến thủ tục thẩm định, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cũng được các chủ đầu tư báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe các đơn vị, địa phương báo cáo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận sự chủ động, tích cực của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời nhấn mạnh, việc chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm phải gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng ATK, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; các tổ công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc và huy động các nguồn lực cần thiết.

Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/1/2027, bảo đảm người dân có nhà mới đón Tết Nguyên đán.

Đối với các công trình, dự án, chủ đầu tư cần bố trí thời gian, nhân lực hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ. Riêng xã Phú Đình cần ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng.

Người đứng đầu cấp ủy cần nắm chắc từng trường hợp, những khó khăn, vướng mắc và chính sách liên quan để chỉ đạo giải quyết, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền. Việc chỉnh trang cảnh quan phải gắn với bảo vệ cây xanh hiện có, phù hợp đặc trưng vùng ATK.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để chỉ đạo giải quyết, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm tại xã Phú Đình.

Trước đó, Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở của gia đình bà Nguyễn Thị Xuyên, là hộ nghèo ở xóm Phụng Hiển và ông Nguyễn Cao Kỷ ở xóm Bản Bắc; thăm gia đình ông Nguyễn An Bao ở xóm Phụng Hiển đang sửa chữa nhà ở xuống cấp (cùng ở xã Phú Đình).

Tại các gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ khó khăn và động viên các gia đình. Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu và đại diện đơn vị tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuyên, xóm Phụng Hiển.

Dịp này, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long hỗ trợ 15 hộ gia đình tại các xã Phú Đình, Đại Từ, Đức Lương xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí 1 tỷ 40 triệu đồng.