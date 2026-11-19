Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 92 điểm cầu xã, phường, với 3.300 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại tại điểm cầu trung tâm.

Tham gia đối thoại có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đại biểu dự Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với giáo viên.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc tới đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đặc biệt ghi nhận những đóng góp của các thầy, cô giáo đang công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện công tác, các thầy, cô vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, mang tri thức và cơ hội học tập đến với học sinh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu khai mạc Hội nghị đối thoại với giáo viên.

Đồng chí nhấn mạnh, năm học 2025-2026, năm học đầu tiên sau hợp nhất tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Học sinh toàn tỉnh giành 125 giải học sinh giỏi quốc gia (cao nhất từ trước đến nay); cả 3 dự án tham gia vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia đều đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của toàn ngành, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo.

Đông đảo cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tham dự Hội nghị đối thoại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với những khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, trường lớp và điều kiện công tác của giáo viên. Với tinh thần “tôn vinh chân thành - lắng nghe thực chất - đồng hành trách nhiệm”, đồng chí đề nghị các đại biểu thẳng thắn trao đổi những vấn đề từ thực tiễn; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời nêu rõ hướng giải quyết, không để những kiến nghị chính đáng bị bỏ ngỏ.

Đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Tuân trả lời một số ý kiến, kiến nghị của giáo viên.

Trước Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận, tổng hợp 45 ý kiến, kiến nghị; trong đó, 10 nội dung được trao đổi, giải đáp trực tiếp. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Chế độ, chính sách đối với nhà giáo; tuyển dụng, bố trí giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp điểm trường; nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số và bảo đảm nguồn lực cho các nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ từng nhóm vấn đề được đại biểu quan tâm.

Đối với vấn đề đội ngũ giáo viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tính đến ngày 1-11, toàn tỉnh còn thiếu 2.955 giáo viên so với định mức. Để đáp ứng yêu cầu năm học 2026-2027, UBND tỉnh đã giao 3.368 hợp đồng lao động đối với giáo viên và nhân viên trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đại diện các nhà trường, giáo viên.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với nhu cầu thực tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quan tâm điều kiện làm việc và nhà ở công vụ, nhất là đối với giáo viên công tác tại vùng khó khăn.

Về cơ sở vật chất và mạng lưới trường lớp, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên những nhu cầu cấp thiết, đầu tư có trọng tâm, đặt quyền lợi và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu.

Việc sắp xếp điểm trường phải căn cứ điều kiện đi lại, độ tuổi học sinh và khả năng tiếp nhận của trường chính; những nơi chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết thì chưa thực hiện sắp xếp. Cùng với đó cần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ học sinh, duy trì sĩ số và hạn chế tình trạng bỏ học.

Đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu triển khai theo lộ trình phù hợp, lấy khả năng sử dụng ngoại ngữ của người học làm thước đo hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) phải bảo đảm thiết thực, an toàn, có kiểm chứng; đồng thời gắn với cải cách hành chính, giảm hồ sơ và các báo cáo trùng lặp, giúp giáo viên có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn và học sinh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Một số nội dung khác cũng được trao đổi tại Hội nghị, trong đó có việc tăng cường liên kết giữa các trường phổ thông với Đại học Thái Nguyên, các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ định hướng rà soát, hỗ trợ các trường hoàn thiện điều kiện đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp; bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực để tỉnh phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028.

Đối với kiến nghị điều chỉnh phương pháp phân bổ kinh phí hoạt động thường xuyên, các sở, ngành ghi nhận để phối hợp nghiên cứu, đánh giá trong quá trình xây dựng định mức phân bổ ngân sách thời gian tới.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 92 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Việc tôn vinh nhà giáo phải gắn với sự quan tâm, chăm lo thiết thực; lắng nghe phải đi đôi với giải quyết những kiến nghị chính đáng; sự đồng hành phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể tại mỗi trường học, lớp học.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, tổng hợp, phân loại đầy đủ các kiến nghị; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và hướng xử lý, không để xảy ra tình trạng ý kiến đã được tiếp nhận nhưng không có phản hồi.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện và chất lượng giáo dục giữa các vùng; tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để những vấn đề nhỏ kéo dài thành bức xúc.

Văn phòng Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện, bảo đảm yêu cầu “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp 20-11.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo; biểu dương 30 nhà giáo tiêu biểu; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hội nghị cũng công bố các quyết định về Quỹ "Khuyến học và Đổi mới sáng tạo học đường xứ Trà", ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thành lập và đưa Quỹ vào hoạt động nhằm góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho giáo dục, khuyến khích phát triển tài năng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học đường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Dịp này, Quỹ trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Dự án “Dòng sản phẩm GreenHeal – keo dán y tế từ trà xanh Thái Nguyên” của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sigma. Dự án đạt giải Nhất tại vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII, năm 2026.