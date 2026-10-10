Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với ngài Didier Le Bret. Ảnh: Nhật Trường

Cùng tham dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc mừng ngài Didier Le Bret vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và tin tưởng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao cùng tình cảm gắn bó với Việt Nam, ngài sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ 2 nước.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nhật Trường

Thông tin về những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ sẽ làm cầu nối giúp Gia Lai tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và trường đại học của Pháp.

Từ đó, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, thu hút đầu tư, khoa học và công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, văn hóa, di sản và du lịch...

Tỉnh Gia Lai sẵn sàng phối hợp với các đối tác Pháp thiết lập đầu mối liên lạc thường xuyên; đồng thời lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp, xây dựng các chương trình có thể triển khai ngay để sớm mang lại kết quả cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Trường

Từ sự kiện "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" năm 2026 diễn ra ngày 10 và 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tiếp tục đồng hành cùng Gia Lai tổ chức sự kiện thường niên trong thời gian tới.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh kết nối với các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp; từng bước xây dựng sự kiện trở thành diễn đàn quốc tế uy tín về khoa học, chính sách khí hậu và chuyển đổi bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khí hậu.

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ngài Didier Le Bret. Ảnh: Nhật Trường

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đón tiếp trang trọng, chu đáo.

Ngài Didier Le Bret khẳng định: Với cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa Cộng hòa Pháp với Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu biến đổi khí hậu, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.