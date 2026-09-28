Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Tham gia Đoàn công tác có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) trao đổi với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Ngọc Luận

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney đã hỗ trợ tỉnh trong chuyến công tác, đồng thời nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đang mở ra điều kiện thuận lợi để các địa phương tăng cường hợp tác. Đối với Gia Lai, chuyến công tác lần này không chỉ giới thiệu không gian phát triển mới của tỉnh, mà còn tìm hiểu thị trường, lựa chọn đối tác phù hợp và xác định những nội dung có thể triển khai sau chuyến đi.

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham dự buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển trải dài từ biên giới, cao nguyên đến duyên hải và cảng biển. Tỉnh đang ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Yêu cầu đặt ra là phải biến tiềm năng thành giá trị phát triển, tạo thêm việc làm, nâng thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Vì vậy, Gia Lai cần công nghệ để chế biến sâu các sản phẩm, nguồn nhân lực và tri thức để vận hành những ngành nghề mới, cùng những thị trường ổn định cho sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Ngọc Luận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney tiếp tục hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư uy tín, có nhu cầu phù hợp; hỗ trợ trao đổi thông tin về năng lực đối tác, thị trường, giới thiệu kênh phân phối, khả năng triển khai hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận đúng cơ quan chuyên môn để tìm hiểu điều kiện đưa sản phẩm vào Australia. Cùng với đó, giới thiệu các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia quan tâm hợp tác với Gia Lai về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ duy trì kết nối với cộng đồng doanh nhân, trí thức và người Việt Nam tại địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mỗi hoạt động đối ngoại phải có sự tiếp nối và kết quả cụ thể; các đầu mối, nội dung hợp tác cần được rà soát, xác định rõ công việc tiếp theo, đơn vị phụ trách và thời hạn phản hồi.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Ngọc Luận

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Australia, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, việc tỉnh chủ động xúc tiến, giới thiệu tiềm năng tại thị trường Australia sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và kết nối. Tổng Lãnh sự quán sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác Australia phù hợp với nhu cầu của Gia Lai và duy trì đầu mối theo dõi, chuyển các cơ hội thành chương trình hợp tác, dự án cụ thể trong thời gian tới.