Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Ảnh: Trần Dung

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn đang đào tạo 54 ngành trình độ đại học với quy mô hơn 17.900 sinh viên; 24 ngành trình độ thạc sĩ và 5 ngành trình độ tiến sĩ.

Trường là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên thời kỳ 2021-2030; là 1 trong 3 trung tâm Toán làm đầu tàu phát triển Toán học; 1 chương trình đào tạo thạc sĩ tài năng được phê duyệt thuộc các lĩnh vực STEM tham gia Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; có 2 chương trình đại học đào tạo về vi mạch và bán dẫn…

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình hoạt động của nhà trường. Ảnh: Trần Dung

Trường hiện có 719 viên chức và người lao động, trong đó có 483 viên chức giảng dạy và 236 viên chức, người lao động thuộc khối phục vụ đào tạo. Trường có 1 giáo sư, 41 phó giáo sư và 212 tiến sĩ.

Trường cơ bản đáp ứng tốt các chuẩn cơ sở giáo dục đại học, nổi bật ở chất lượng đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất và sự hài lòng của người học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang gửi lời chúc mừng đến tập thể nhà trường nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trần Dung

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn trong sự nghiệp giáo dục; đồng thời gửi lời chúc mừng đến tập thể nhà trường nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhấn mạnh Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học có vị trí quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhà trường không ngừng đổi mới mạnh mẽ giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Quy Nhơn nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trần Dung

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường chủ động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ những ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh như: logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch…

Đồng thời, tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để xác định nhu cầu nhân lực thực tế; từ đó đổi mới chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo.

Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng lưu ý nhà trường cần tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển địa phương; quan tâm phát triển các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, hướng đến những sản phẩm khoa học có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học.

Đối với đội ngũ giảng viên, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thầy cô giữ vững tâm huyết với nghề, đoàn kết đưa Trường Đại học Quy Nhơn từng bước trở thành trung tâm tri thức, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách quan trọng cho tỉnh và khu vực.