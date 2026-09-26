Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu tăng tốc dự án cảng Mỹ Thủy và Quốc lộ 15D

Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Cùng đi có ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến kiểm tra tiến độ dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và Trường Chính trị Lê Duẩn.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 685ha, gồm 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

Hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ 15/7/2026. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành 4 bến cảng trong năm 2027.

Tuy nhiên, khoảng 145ha mặt bằng chưa hoàn thành giải phóng, liên quan đến việc tái định cư đối với hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ.

Kiểm tra tại hiện trường, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đồng thời chỉ rõ tiến độ một số công việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương tăng tốc thực hiện, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà các đơn vị thi công và đề nghị đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công, đặc biệt đối với hạng mục kè ngăn sạt lở.

Chính quyền địa phương cần phối hợp với nhà đầu tư tổ chức đối thoại, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân; đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư, phải triển khai đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bổ sung cán bộ chuyên môn hỗ trợ xã Mỹ Thủy và mỗi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra tại dự án Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuyến đường dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã bàn giao 18,62km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp đạt 280 tỷ đồng, tương đương 24%.

Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân nguồn vốn Trung ương trước 31/12/2026.

Lãnh đạo Quảng Trị kiểm tra tại dự án Quốc lộ 15D.

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, Quốc lộ 15D là công trình giao thông chiến lược, quyết định hiệu quả khai thác cảng Mỹ Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm các mốc tiến độ bàn giao mặt bằng đợt đầu ngày 10/10; hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật chậm nhất ngày 15/10; giải quyết phần mặt bằng còn lại liên quan đến các hộ dân chậm nhất ngày 25/10.

Đơn vị thi công tập trung máy móc triển khai đoạn giao với Quốc lộ 1.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận dụng tối đa chính sách hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thể bàn giao mặt bằng, phải có phương án bảo vệ thi công theo quy định.

Các nhà thầu phải rà soát năng lực, bổ sung nhân lực, máy móc; trước ngày 11/10 báo cáo lại tiến độ và xây dựng phương án bù đắp khối lượng chậm trễ. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31/12 giải ngân ít nhất 85% vốn dự án.

Theo quy hoạch, Quốc lộ 15D dài khoảng 92km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường dự kiến rút ngắn khoảng 70km vận chuyển hàng hóa so với Quốc lộ 9, tạo động lực phát triển logistics, tăng cường kết nối Quảng Trị với Lào và Đông Bắc Thái Lan.