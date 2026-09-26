Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu đẩy nhanh, không để lùi thêm mốc thời gian nào các dự án động lực, trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương trực tiếp kiểm tra các dự án động lực, trọng điểm Khu bến cảng Mỹ Thủy, Quốc lộ 15D, Trường Chính trị Lê Duẩn, Cảng hàng không Quảng Trị, Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế đông tây; Quốc lộ 9 đoạn từ Ngã tư Sòng về cảng Cửa Việt…

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đồng thời chỉ rõ tiến độ một số công việc chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương tăng tốc, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ.

Dự án Cảng Mỹ Thủy cần phải tăng tốc thi công, giải quyết kiến nghị người dân để bà con yên tâm đồng lòng ủng hộ tỉnh, nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án. Dự án này có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 685ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

Bến cảng số 1 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7, hướng tới hoàn thành 4 bến trong năm 2027. Tuy nhiên, còn khoảng 145ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc tái định cư hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công. Chính quyền địa phương phải phối hợp với nhà đầu tư đối thoại, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Nhà đầu tư phải bổ sung ngay hệ thống cấp nước ngọt, cung cấp nước uống và triển khai các giải pháp kỹ thuật hạn chế nguy cơ nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt gần bãi chứa cát nạo vét.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải sang) và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình thi công dự án Quốc lộ 15D. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Đặc biệt, phải đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ mấu chốt, phải triển khai đồng bộ với giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung 5 cán bộ chuyên môn hỗ trợ xã Mỹ Thủy, tăng cường ít nhất 3 nhân sự cho mỗi đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan. Các nhân sự bổ sung phải bắt đầu làm việc từ ngày 1/10.

Công tác giải phóng mặt bằng phải bám sát hai mốc ngày 30/10 và 31/12. Phải kiểm tra tiến độ hằng tuần, trên cơ sở kiểm đếm công việc hằng ngày.

Đối với Quốc lộ 15D, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đây là công trình giao thông chiến lược, quyết định hiệu quả khai thác cảng Mỹ Thủy. Nếu cảng hoàn thành nhưng giao thông kết nối chậm tiến độ, hiệu quả đầu tư sẽ bị hạn chế.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng. Hiện đã bàn giao 18,62km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp đạt 280 tỷ đồng, tương đương 24%. Dự án đang gặp khó khăn về mặt bằng, thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân vốn trung ương trước ngày 31/12/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu thực hiện nghiêm các mốc tiến độ. Bàn giao mặt bằng đợt đầu ngày 10/10; hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột phát sóng, chậm nhất ngày 15/10. Tập trung giải quyết mặt bằng còn lại liên quan đến các hộ dân chậm nhất ngày 25/10. Phải kiểm soát tiến độ hằng tuần, phấn đấu đến ngày 31/12 giải ngân ít nhất 85% vốn dự án.

Quốc lộ 15D theo quy hoạch dài khoảng 92km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường dự kiến rút ngắn khoảng 70km vận chuyển hàng hóa so với Quốc lộ 9, tạo động lực phát triển logistics, kết nối Quảng Trị với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ( bên phải) nghe nhà đầu tư, đơn vị thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị báo cáo tình hình triển khai dự án. ( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỷ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 327 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu xã Cửa Việt xử lý dứt điểm 0,454ha mặt bằng còn lại trước ngày 10/10.

Ban Quản lý dự án phối hợp với doanh nghiệp đầu tư lập lại tiến độ thi công, cùng đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh các gói thầu xây lắp, bảo đảm điều kiện bay thử nghiệm vào ngày 15/10 và đưa vào vận hành chính thức ngày 30/4/2027.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghe nhà đầu tư, đơn vị thi công dự án Trường Chính trị Lê Duẩn báo cáo tình hình triển khai.( Ảnh: Lâm Quang Huy)

Kết luận tại các dự án kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm, động lực. Trọng tâm là hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư tại các dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng Mỹ Thủy, Quốc lộ 15D và Đường ven biển. Các cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca tăng kíp thi công bảo đảm chất lượng, giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch. Qua đó, sớm đưa các dự án vào khai thác nhằm tạo bước đột phá phát triển kinh tế-xã hội và logistics của tỉnh.

Đối với vướng mắc mặt bằng các dự án, vận dụng tối đa chính sách hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình, tuyên truyền, vận động nhưng vẫn không thể bàn giao mặt bằng, phải có phương án bảo vệ thi công theo quy định.