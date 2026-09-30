Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: 'Tiến độ như thế này là rất chậm!'

Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn chỉ đạo tại hiện trường.

Chiều 29/9, kiểm tra dự án trường nội trú vùng biên xã Dân Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhận định tiến độ thi công hiện nay là “rất chậm” đối với một công trình phục vụ giáo dục và an sinh xã hội.

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hoá đóng trên một quả đồi cạnh QL 12A.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, công trình đã thực hiện khoảng 80% khối lượng. Nhà thầu đưa ra mốc hoàn thành ngày 30/10/2026. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xác định cụ thể phải làm gì để hoàn thành theo cam kết, thay vì chỉ báo cáo tỷ lệ khối lượng đã thực hiện.

Chủ đầu tư phải nhận diện nguy cơ chậm tiến độ

Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng việc chậm trễ có cả yếu tố khách quan, nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư. Theo ông, khi thấy tiến độ chậm trong quá trình triển khai, người đứng đầu ban quản lý dự án phải dự báo tình huống, tìm nguyên nhân và kịp thời thay đổi phương án thi công. “Trưởng ban là phải sâu sát để đọc ra tình huống và xử lý tình huống” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Vương Quốc Tuấn (áo xanh đen, đội mũ cối) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ.

Ông giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trực tiếp chỉ đạo, nghe báo cáo hằng ngày về khối lượng hoàn thành và số lượng nhân công trên công trường.

Nếu thiếu người, doanh nghiệp phải điều động lực lượng từ các công trình khác. Trường hợp vẫn không đáp ứng được, nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư, tỉnh để tìm phương án huy động lực lượng quân đội hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, nếu nhà thầu không hoàn thành đúng cam kết, làm ảnh hưởng uy tín của tỉnh, sẽ không được tham gia các công trình khác trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn, tiến độ là rất chậm.

So sánh với điều kiện thi công ở Điện Biên, Lai Châu, ông cho rằng địa hình tại dự án Dân Hóa thuận lợi hơn, vì vậy cần xem xét kỹ nguyên nhân để công trình chậm tiến độ.

Đối với 11 công trình trường học còn lại, ông yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về nhân lực, máy móc, thiết bị để bảo đảm tiến độ.

Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn yêu cầu cần xem xét kỹ nguyên nhân để công trình chậm tiến độ.

Bốn trường nội trú quá hạn

Trước đó, ngày 28/9, Báo Tiền Phong đăng bài “Vì sao các trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị chậm tiến độ?”, phản ánh bốn dự án trường nội trú tiểu học và THCS tại Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch đã qua mốc hoàn thành ngày 30/8/2026 theo yêu cầu tại Nghị quyết 298/NQ-CP, nhưng phần lớn chưa thể đón học sinh vào học.

Số liệu Ban Chỉ đạo “Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” công bố ngày 27/9 cho thấy, trường Đakrông đạt khoảng 88% khối lượng; Thượng Trạch đạt khoảng 83%; Hướng Phùng và Dân Hóa đạt khoảng 80% khối lượng. Trong bốn trường, chỉ Đakrông đã đón học sinh, song công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện.

Không chỉ dự án ở Dân Hoá mà cả bốn dự án trường học nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều chậm tiến độ so với yêu cầu của Chính phủ.

Riêng tại Dân Hóa, thời điểm báo cáo mới có 9/20 khối nhà chức năng và 10/24 hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành. Đây là dự án có gói thầu thi công xây dựng và cung cấp thiết bị trị giá hơn 236,6 tỷ đồng, được giao cho liên danh Minh Hà – Phan Vũ thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Theo đó, quyết định chỉ định thầu gói thi công chính tại Dân Hóa ghi thời gian thực hiện 260 ngày, có hiệu lực từ 15/11/2025. Nếu tính từ ngày này, mốc 260 ngày rơi vào đầu tháng 8/2026, trước hạn hoàn thành 30/8 mà Chính phủ đặt ra. Đến nay, trường vẫn chưa thể đón học sinh.

Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn, nếu nhà thầu vẫn chậm tiến độ, làm ảnh hưởng uy tín của tỉnh, sẽ không được tham gia các công trình khác trên địa bàn.

Cuộc kiểm tra chiều 29/9 đặt ra một yêu cầu cụ thể hơn đối với mốc hoàn thành mới ngày 30/10: Chủ đầu tư và nhà thầu phải thể hiện tiến độ bằng khối lượng thi công, nhân lực có mặt mỗi ngày và thời điểm hoàn thiện đồng bộ từng hạng mục.

Với một trường nội trú, hoàn thành công trình chỉ thực sự có ý nghĩa khi học sinh có thể học tập, ăn ở an toàn tại trường.