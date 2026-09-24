Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tiến độ tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thị sát Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Trường Nhật

Cùng đi có ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc cùng đại diện các đơn vị thành viên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN cho biết, tại Trung tâm Điện lực (TTĐL) Quảng Trạch hiện triển khai 4 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư 125.746 tỷ đồng (khoảng 4,8 tỷ USD).

Các dự án đang triển khai, gồm: Dự án cơ sở hạ tầng thuộc TTĐL Quảng Trạch; Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I; NMNĐ LNG Quảng Trạch II; NMNĐ LNG Quảng Trạch III.

Dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Quảng Trạch, hiện đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 31/36 gói thầu; lũy kế giải ngân đạt 3.111/4.818 tỷ đồng (đạt 64,57% tổng mức đầu tư).

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị đề nghị tập trung giải quyết các vướng mắc về GPMB. Ảnh: Trường Nhật

Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I công suất 1.403MW, mức đầu tư 42.023 tỷ đồng đã đạt 99,63% tiến độ tổng thể, dự kiến phát điện thương mại tổ máy 1 vào tháng 11/2026 và tổ máy 2 vào tháng 12/2026.

Đối với NMNĐ LNG Quảng Trạch II công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư 52.490 tỷ đồng, đơn vị đã hoàn thành chuẩn bị đầu tư và trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đồng thời triển khai văn phòng tạm, khu nhà ở để chuẩn bị thi công công trình chính, phấn đấu phát điện tổ máy 1 vào tháng 2/2030 và tổ máy 2 vào tháng 4/2030.

Riêng NMNĐ LNG Quảng Trạch III dự kiến phát điện thương mại tổ máy 1 vào quý I/2031 và tổ máy 2 vào quý II/2031.

Tại buổi làm việc, đại diện EVN kiến nghị địa phương tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) để hoàn tất thủ tục giao đất, thuê đất, quyết toán. Đồng thời đề nghị xã Phú Trạch khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo các địa phương cũng đã báo cáo, làm rõ các vướng mắc của chủ đầu tư.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị EVN đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt giải quyết dứt điểm các vướng mắc mặt bằng.

Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của khu vực. Do đó tỉnh luôn đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ cho công tác GPMB, chậm nhất đến 15/10/2026, phải hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích đất còn lại cho chủ đầu tư.

Phân công rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp liên quan và bắt tay triển khai ngay; đồng thời xã Phú Trạch khẩn trương hoàn thiện hạ tầng thiết yếu khu tái định cư để sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị EVN khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ để đáp ứng mục tiêu phát điện thương mại vào ngày 20/10/2026; sớm khởi công các hạng mục chính của dự án NMNĐ LNG Quảng Trạch II, đồng thời đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị cho NMNĐ LNG Quảng Trạch III.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa công trình thi công cầu cảng nhập than, kíp trực vận hành nhà điều khiển trung tâm và thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại NMNĐ Quảng Trạch I.