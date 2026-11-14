Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiểm tra các khu tái định cư phục vụ dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, tỉnh đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư với 648 lô đất, tổng diện tích hơn 27ha và 1 khu cải táng mồ mả.

Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường đạt 94,5% diện tích; tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 92,7%. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công các hạng mục công trình. Giá trị xây lắp đạt hơn 107,2 tỷ đồng, tương đương 52,1% giá trị hợp đồng.

Qua kiểm tra thực tế 9 khu tái định cư, gồm: Đông Thiên Ấn, Hòa Bình (phường Trương Quang Trọng); Lệ Thủy (xã Tịnh Khê); Trường Thọ (xã Thọ Phong); Đại Lộc, Thạnh Thiện (xã Đông Sơn); Phước Thọ 1 (xã Vạn Tường); Đồng Bờ Bướm và Mỹ Huệ (xã Bình Sơn), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đến thời điểm này, giá trị xây lắp các khu tái định cư phục vụ dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi đạt 52,1% hợp đồng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Các đơn vị cần chủ động rà soát tiến độ từng khu tái định cư, từng hạng mục công trình. Xây dựng giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi công, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, xây dựng các khu tái định cư là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ phục vụ yêu cầu giải phóng mặt bằng, mà còn bảo đảm nơi ở mới, ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm điều kiện về hạ tầng và nơi ở mới tốt nhất cho người dân. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Do đó, các đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành.

Đồng thời, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục hạ tầng khu tái định cư theo kế hoạch, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi đúng tiến độ.

Các nhà thầu đang bố trí 23 mũi thi công dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có tổng chiều dài 26,88km, với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi là trục dọc giao thông bắc-nam quan trọng của tỉnh, kết nối nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam, tạo thành hành lang phát triển kinh tế chủ đạo, làm động lực để thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế đối với khu vực phía đông.