Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2026, đồng chí Hồ Văn Niên cho rằng, qua rà soát và thực tiễn cho thấy, một số tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn được chỉ ra từ sau Hội nghị lần thứ 4 vẫn chưa được khắc phục căn bản; có việc chuyển biến chậm, có việc còn kéo dài nhưng chưa có kết quả cụ thể.

Bảo đảm “6 rõ”

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng phải chạy đua với thời gian.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là không dàn trải, không chờ đợi, không để công việc chậm thêm; phải rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng người đứng đầu.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều hành hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, đối với nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở, bảo đảm “6 rõ”; tăng cường làm việc, trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy còn chậm hoặc chưa hoàn thành và các chủ trương mới được ban hành. Khắc phục ngay tình trạng tham mưu, đề xuất chậm, bảo đảm văn bản được ban hành kịp thời, thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, nhanh chóng đưa chủ trương vào thực tiễn, nhất là việc cụ thể hóa 11 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; làm đúng chức năng, nhiệm vụ, “đúng vai, thuộc bài”, cấp phó phát huy vai trò tham mưu cho cấp trưởng; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc.

Đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để kịp thời điều chỉnh những bất cập. Khẩn trương hoàn thành rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ các cấp; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, chú trọng nâng cao năng lực, kỹ năng, nhất là năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Lấy sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực tế làm căn cứ quan trọng trong đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Chuẩn bị tốt việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quý 4 và năm 2026, bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định, gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Không để phát sinh thêm điểm nghẽn

Đối với nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội: Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Từng ngành, từng địa phương phải rà soát cụ thể các chỉ tiêu đạt thấp, công trình, dự án chậm tiến độ, vụ việc tồn đọng và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành; xác định rõ tiến độ, giải pháp, trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để phát sinh thêm điểm nghẽn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư; giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài theo đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Chủ động khai thác hiệu quả các động lực và không gian phát triển mới để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về biển, ven biển, Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; quyết tâm trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội cho ý kiến về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất; hoàn chỉnh các hạng mục 4 trường nội trú đã khánh thành và thực hiện xây dựng bảo đảm tiến độ 5 trường nội trú còn lại.

Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, động lực và không gian phát triển mới của tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm việc sắp xếp tổ chức, bộ máy không làm ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân.

Kiểm tra, rà soát, tháo gỡ những khó khăn, bất cập sau sắp xếp trường học, lớp học; bảo đảm điều kiện dạy và học ổn định, nhất là tại vùng miền núi, biên giới. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo quy định; củng cố năng lực y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu mới.

Bí thư Đảng ủy xã miền núi Sơn Tây Thượng Trần Hoài Thu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo người có công và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn.

“Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị.