Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ: Công nghiệp hỗ trợ - Mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia

Chiều 30/9, Công an thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm "Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP". Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026.