Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ: Công nghiệp hỗ trợ - Mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia
Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” diễn ra sáng 30/9/2026 tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, phát triển công nghiệp hỗ trợ là yêu cầu đặt ra trong suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, công nghiệp hỗ trợ là mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh của quốc gia.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/video--bi-thu-tinh-uy-phu-tho--cong-nghiep-ho-tro-mat-xich-then-chot--quyet-dinh-nang-luc-tu-chu-chien-luoc-cua-quoc-gia-554109.htm