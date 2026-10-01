Bí thư Tỉnh uỷ Phan Thăng An: Việc đã rõ phải triển khai ngay; khó khăn, vướng mắc phải xử lý kịp thời; nhiệm vụ đã giao phải theo đến cùng

Chiều 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Chín (mở rộng). Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu kết luận hội nghị. Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ban Chấp hành đã thống nhất đánh giá kết quả 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; thông qua Nghị quyết về công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và các nội dung về đầu tư công, ngân sách.

Đề nghị các cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các văn bản để tổ chức thực hiện.

Thưa các đồng chí!

Ban Chấp hành thống nhất đánh giá: 9 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc lớn, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị đã nỗ lực, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận được tăng cường; bộ máy sau sắp xếp từng bước ổn định. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến; các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tăng trưởng còn khoảng cách so với mục tiêu; giải ngân đầu tư công còn thấp; một số dự án còn vướng; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; năng lực tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Ba tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định. Ban Chấp hành thống nhất phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt 10%, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027.

Tôi nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nhất là hoạt động của chính quyền cấp xã; kịp thời tháo gỡ những bất cập về phân cấp, cán bộ, cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Bộ máy sau sắp xếp phải hoạt động tốt hơn, giải quyết công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Công tác cán bộ phải bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định; coi trọng phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công tác và triển vọng. Quy hoạch phải gắn với đào tạo, luân chuyển, bố trí và rèn luyện qua thực tiễn; quy hoạch là chuẩn bị nguồn cán bộ, không phải sự bảo đảm cho một chức vụ trong tương lai.

Nghị quyết về công tác dân vận vừa được thông qua phải sớm đi vào thực tiễn. Dân vận phải được thực hiện ngay từ đầu trong các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến đất đai, nơi ở, sinh kế của người dân; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng từ cơ sở.

Thứ hai, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng quý IV.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các danh mục điều hành cụ thể về công trình, dự án, doanh nghiệp, nhà máy, sản phẩm, dịch vụ và các nguồn tăng trưởng còn dư địa.

Từng danh mục phải thực hiện theo yêu cầu “6 rõ”, gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả; những nguồn tăng trưởng trực tiếp phải lượng hóa tối đa bằng khối lượng, sản lượng, doanh thu, giá trị tăng thêm.

Tập trung đẩy nhanh các công trình, dự án có khả năng tạo khối lượng lớn; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu, logistics và các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng.

Đối với đầu tư công, phải chuyển vốn thành khối lượng thực tế, công trình và năng lực phát triển; đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu, thủ tục và những nguồn lực đang bị ách tắc.

Việc đã đủ cơ chế, nguồn lực, thẩm quyền mà vẫn chậm do nguyên nhân chủ quan thì phải xem xét trách nhiệm. Kiểm tra, giám sát phải tập trung vào những nhiệm vụ chậm, những điểm nghẽn lớn và kết quả thực hiện.

Thứ ba, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; quan tâm giảm nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân đã thực hiện cho trên 402 nghìn người. Cần tiếp tục hoàn thành kế hoạch, đồng thời quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu sau khám, theo dõi các nhóm nguy cơ và từng bước thực hiện quản lý sức khỏe thường xuyên cho người dân.

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; chăm lo người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Phát triển cuối cùng phải được thể hiện bằng đời sống, sức khỏe, cơ hội học tập và sự an toàn của nhân dân.

Thứ tư, giữ vững quốc phòng, an ninh và chuẩn bị tốt cho năm 2027.

Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hợp tác biên giới.

Đồng thời, những việc có thể chuẩn bị ngay cho năm 2027 về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thủ tục phải triển khai từ năm 2026. Kế hoạch đầu tư công năm 2027 và trung hạn 2026 - 2030 phải tập trung cho những công trình, dự án thực sự tạo ra năng lực phát triển mới, khắc phục đầu tư dàn trải.

Thưa các đồng chí!

Từ nay đến cuối năm, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, nhất là người đứng đầu phải bám sát lĩnh vực, địa bàn được phân công, tập trung xử lý những nhiệm vụ trọng tâm và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Ba tháng cuối năm không cần thêm nhiều chủ trương mới; điều quan trọng nhất là biến những chủ trương đã có thành kết quả cụ thể. Việc đã rõ phải triển khai ngay; khó khăn, vướng mắc phải xử lý kịp thời; nhiệm vụ đã giao phải theo đến cùng.

Phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt 10% là nhiệm vụ rất cao. Kết quả cuối năm phải được thể hiện đồng thời ở chất lượng xây dựng Đảng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Tôi đề nghị ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành tập trung triển khai những nội dung đã thống nhất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng tốt cho năm 2027.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XX.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!