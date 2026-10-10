Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An: Tập trung chuẩn bị các điều kiện để khởi công, xây dựng nhà máy chế biến sữa

Tham dự có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Tập đoàn TH trao đổi về định hướng triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao được đầu tư xây dựng tại xóm Hòa Chung, xã Phục Hòa, diện tích đất sử dụng khoảng 66,7 ha. Trang trại và chăn nuôi bò sữa với quy mô đàn 10.000 con, xây dựng nhà máy chế biến sữa với công suất 49.000 tấn/năm. Tổng nguồn vốn đầu tư trên 2.544 tỷ đồng với thời hạn 50 năm. Đến nay, nhà đầu tư đã triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, thoát nước mưa, cấp nước sạch, thu gom và xử lý nước thải, điện chiếu sáng, 6 chuồng nuôi bò tơ, 5 chuồng nuôi bò vắt sữa (tỷ lệ xây dựng đạt khoảng 75%). Đến hết tháng 9/2026, đơn vị giải ngân 261 tỷ đồng cho các hạng mục, đạt 10,3% so với tổng vốn đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn TH thông tin về kế hoạch triển khai dự án của Tập đoàn với tỉnh trong thời gian tới; mong muốn tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, đảm bảo tiến độ dự án theo đúng cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi thẩm quyền để giải quyết các thủ tục còn lại, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thiện, đưa các hạng mục vào hoạt động. Cao Bằng mong muốn đơn vị tiếp tục mở rộng dự án theo chủ trương đầu tư ban đầu với quy mô 20.000 con bò sữa. Tỉnh sẽ tiếp tục bố trí quỹ đất và lộ trình phù hợp để hoàn thành đúng quy mô dự án, đồng thời, hoàn thành việc chi trả hỗ trợ nguồn vốn giải phóng mặt bằng theo tiến độ của nhà máy; đẩy nhanh việc thu hồi đất, quy hoạch làm vùng đệm bảo vệ trang trại.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đánh giá cao những nỗ lực của Công ty cổ phần Tập đoàn TH đối với một vùng đất còn nhiều khó khăn như Cao Bằng, đồng thời khẳng định, với Cao Bằng, Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Công ty chủ động bố trí, huy động đầy đủ các nguồn lực cần thiết, khẩn trương tổ chức thi công, hoàn thiện các hạng mục của dự án theo tiến độ đã cam kết.

Tập trung chuẩn bị các điều kiện về vốn, thiết kế, công nghệ, thiết bị và thủ tục xây dựng để khởi công, triển khai xây dựng nhà máy chế biến sữa; sớm thành lập tổ phối hợp chung để xây dựng khung chiến lược phát triển kinh tế rừng, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và du lịch sinh thái; phối hợp, hỗ trợ nguồn lực lập quy hoạch Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; lập quy hoạch để bảo tồn, tôn tạo di tích nhà Mạc tại Cao Bằng.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tập đoàn TH.

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Công ty cổ phần Tập đoàn TH ký kết các nội dung hợp tác được thống nhất trong buổi làm việc làm cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian tới; lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tập đoàn TH nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).