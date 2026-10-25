Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An: Quảng bá giá trị nhà sàn cổ 9 gian, thúc đẩy phát triển du lịch xã Đông Khê

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An tham quan nhà sàn 9 gian của ông Nông Hải Dương, tại thôn Nà Pá, xã Đông Khê.

Ngôi nhà 9 gian của ông Nông Hải Dương xây dựng trong giai đoạn 1899 - 1903, ban đầu ngôi nhà có 3 gian, kết cấu bằng gỗ, rộng 8,5 m, dài 23 m. Năm 1934, ngôi nhà được gia cố, xây dựng thêm 6 gian liền kề, tạo thành kiến trúc 9 gian như hiện nay, diện tích khoảng 400 m², hệ khung gồm hơn 100 cột gỗ, trong đó, 40 cột chính cao 9 m, mái lợp ngói âm dương truyền thống. Giữa các gian không có vách ngăn, tạo không gian sinh hoạt rộng lớn trong nhà.

Trải qua hơn một thế kỷ, ngôi nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lưu giữ những nét kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, đồng thời, là không gian thờ cúng tổ tiên, gắn kết các thế hệ trong gia đình, dòng tộc và tinh thần bền bỉ của cộng đồng người Tày.

Tháng 5/2024, nhà sàn cổ 9 gian tại thôn Nà Pá, xã Đông Khê được khai trương thành điểm du lịch, góp phần khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là một trong những hướng đi cho thấy tiềm năng phát huy giá trị kiến trúc nhà sàn truyền thống gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đông Khê tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình trong công tác quảng bá, giới thiệu nhà sàn 9 gian; đẩy mạnh lan tỏa những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc của ngôi nhà, góp phần bảo tồn, gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc Tày; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đông Khê, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.