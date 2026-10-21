Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An: Nghiên cứu, học tập Mạng lưới CVĐC Nhật Bản để vận dụng, phát triển bền vững tại tỉnh

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Ngoại vụ.

Về phía Nhật Bản có bà Kana Furusawa, Tổng Thư ký Mạng lưới CVĐC Nhật Bản cùng các chuyên gia của Mạng lưới.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Mạng lưới CVĐC Nhật Bản, đồng thời, giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhấn mạnh, Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc Việt Nam có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Tỉnh đang tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững và kinh tế cửa khẩu. 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,96%; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 3.019 tỷ đồng; đón hơn 2,6 triệu lượt khách du lịch.

Giới thiệu về CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là tài sản di sản quý giá, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cao Bằng xác định bảo tồn gắn với phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân, trong đó, người dân vừa tham gia bảo vệ di sản vừa được hưởng lợi từ các hoạt động phát triển. Những năm qua, Cao Bằng tích cực triển khai các hoạt động bảo tồn, giáo dục di sản, phát triển du lịch cộng đồng và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt, tỉnh đã đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị CVĐC, tập trung vào 5 vấn đề: Cơ chế quản lý, phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức chuyên môn và cộng đồng dân cư; giải pháp bảo vệ di sản địa chất, cảnh quan, môi trường gắn với phát triển du lịch bền vững; cách thức xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, có sức hấp dẫn và khả năng thu hút du khách; kinh nghiệm huy động người dân, doanh nghiệp tham gia bảo tồn, phát triển làng nghề, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập; phương pháp giáo dục di sản, ứng dụng công nghệ số và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Quan tâm những mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn Cao Bằng, có thể nghiên cứu, vận dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý và phát triển bền vững CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Đề nghị Mạng lưới CVĐC Nhật Bản quan tâm kết nối với các chuyên gia, CVĐC và tổ chức phù hợp tại Nhật Bản, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và thành viên Mạng lưới Công viên địa chất Nhật Bản.

Trao đổi với đoàn công tác, bà Kana Furusawa, Tổng Thư ký Mạng lưới CVĐC Nhật Bản cùng các chuyên gia đánh giá cao những kết quả Cao Bằng đạt được trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển bền vững. Đại diện JGN bày tỏ sự quan tâm đối với CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kết nối chuyên môn, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các CVĐC của hai nước.

Buổi làm việc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Mạng lưới CVĐC Nhật Bản, mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, giáo dục di sản và nâng cao sinh kế cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.