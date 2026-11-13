Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thục Phán

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội.

Tham dự có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Thục Phán; nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo 55 xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, cùng đông đảo nghệ nhân, nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 phường Thục Phán.

Phát biểu tại Ngày hội, lãnh đạo UBND phường Thục Phán nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức chung trên phạm vi toàn phường, với sự tham gia của nhân dân 32 tổ dân phố, thuộc nhiều dân tộc, nhiều thế hệ. Ngày hội là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương.

Trong 10 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt 420,6 tỷ đồng, bằng 151,2% dự toán; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 93,05%; lượng khách quốc tế có phát sinh dịch vụ lưu trú đạt gần 79.000 lượt, bằng 1.316% kế hoạch năm. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm. Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của MTTQ, các đoàn thể, tổ dân phố, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thục Phán đạt được; đánh giá cao việc địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa làm nên bản sắc của mỗi dân tộc, đoàn kết làm nên sức mạnh của cộng đồng. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cần được thực hiện thường xuyên trong mỗi gia đình, tổ dân phố và đời sống xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Thục Phán tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng con người phường Thục Phán văn minh, nghĩa tình; chung sức xây dựng phường phát triển xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời quan tâm chăm lo các gia đình khó khăn, người cao tuổi, trẻ em và những người yếu thế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An trao tặng 42 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. UBND phường biểu dương 14 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi sáng tạo ẩm thực “Món ngon miền non nước tỉnh Cao Bằng” năm 2026, với sự tham gia của 11 đội thi, gồm 7 nhà hàng, khách sạn, homestay và 4 tổ dân phố phường Thục Phán, giới thiệu 22 món ăn. Kết thúc hội thi, giải nhất hạng mục ẩm thực bản địa thuộc về tổ dân phố Kho Cuốn với món gà hầm thuốc Bắc; giải nhất hạng mục tinh hoa ẩm thực Non nước Cao Bằng được trao cho Nhà hàng Hoàng Sáu với món cá trầm xanh hấp xì dầu.

Ban tổ chức trao giải nhất hạng mục tinh hoa ẩm thực Non nước Cao Bằng cho Nhà hàng Hoàng Sáu với món cá trầm xanh hấp xì dầu.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm được tổ chức như: Trưng bày, triển lãm tranh, ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa - Non nước Cao Bằng”; giới thiệu không gian văn hóa của 32 tổ dân phố; trình diễn các nghề truyền thống như làm hương, làm giấy bản, đan nón Nùng, in hoa văn sáp ong trên vải; giới thiệu nông sản, quảng bá sản phẩm qua livestream, mã QR và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tung còn, lày cỏ, nhảy sạp, đi cà kheo...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cùng người dân theo dõi, cổ vũ trò chơi dân gian lày cỏ tại Ngày hội.

Ngày hội góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng phường Thục Phán ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.