Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Phố Thầu, phường Thục Phán

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Phố Thầu, phường Thục Phán.

Ngày hội tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ do người dân khu phố biểu diễn; ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá những kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết và các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư; lãnh đạo tỉnh và địa phương trao quà cho khu dân cư và người có uy tín tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua; phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tổ dân phố có 305 hộ với 1.078 nhân khẩu; đời sống nhân dân ổn định, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi được quan tâm; các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự được duy trì. Tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An bày tỏ vui mừng trước không khí đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo của nhân dân; ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của bà con đối với việc xây dựng khu dân cư. Biểu dương những kết quả tổ dân phố Phố Thầu đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, năng động trong phát triển kinh tế, truyền thống kinh doanh trọng chữ tín và lối sống nghĩa tình. Nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư, văn hóa bắt đầu từ hạnh phúc gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương và sẻ chia, do đó, thời gian tới, mỗi người dân tiếp tục chung tay xây dựng khu phố đoàn kết, văn minh, hạnh phúc.

Đề nghị nhân dân phát huy lợi thế thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Đặc biệt, chú trọng giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử thân thiện, để Phố Thầu thực sự là nơi đón tiếp, để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong nước và quốc tế. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Thục Phán tiếp tục gần dân, lắng nghe, đồng hành, giải quyết các kiến nghị chính đáng, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Mọi công việc chung của khu phố cần được nhân dân cùng bàn, cùng làm, cùng giám sát và cùng hưởng lợi; hướng tới xây dựng Phố Thầu trở thành khu phố nghĩa tình, văn minh, mến khách và đáng sống của tỉnh Cao Bằng.

Sau phần lễ, các đại biểu cùng nhân dân tham gia giao lưu trò chơi dân gian lảy cỏ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và lãnh đạo phường Thục Phán trao quà cho người có uy tín tiêu biểu của tổ dân phố Phố Thầu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An cùng các đại biểu theo dõi, cổ vũ trò chơi dân gian lảy cỏ tại ngày hội.