Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An: Đổi mới, nâng cao chất lượng các tuyến trải nghiệm CVĐC Non nước Cao Bằng

Dự cuộc họp có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên đoàn công tác HĐND tỉnh vừa kết thúc chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía các nhà khoa học, chuyên gia Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có các đồng chí: Tiến sĩ Ngô Quốc Đông, Phó Viện trưởng, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học; Tiến sĩ Nguyễn Doãn Minh, Phó trưởng phòng, Viện Khảo cổ học; Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa, Phó trưởng phòng, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững; Tiến sĩ Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng phòng, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học.

Các đại biểu dự cuộc họp.

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng có diện tích 3.683 km², bao gồm toàn bộ hoặc một phần diện tích của 36 xã, phường trên tổng số 56 xã, phường của tỉnh, với hơn 200 điểm di sản. Qua hai kỳ tái thẩm định thành công vào năm 2021 và 2025, công tác bảo tồn di sản chuyển từ nhận diện riêng lẻ sang cách tiếp cận quản lý tổng thể, gắn liền với quy hoạch phát triển địa phương.

Về kinh tế - xã hội và du lịch, 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt gần 110.000 lượt, tăng 22,1%; tổng thu du lịch ước đạt 2.973,44 tỷ đồng, tăng 27%. Mạng lưới đối tác CVĐC tăng từ 22 thành viên năm 2018 lên 58 thành viên chính thức vào cuối năm 2025.

Công tác bảo tồn và phát huy sinh kế, các mô hình quản lý cộng đồng như tại điểm du lịch Khuổi Ky, xã Đàm Thuỷ và làng nghề giấy bản Dìa Trên, xã Quảng Uyên đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững, nhiều hộ gia đình đạt thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng từ nghề truyền thống gắn với du lịch. Công tác giáo dục di sản trong trường học được triển khai đồng bộ, nổi bật với các câu lạc bộ "Cùng em khám phá CVĐC".

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến thảo luận tại cuộc họp. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('f6093721f7670538a025b77eab37edec')

Tại cuộc họp, các đại biểu, chuyên gia và các sở, ngành tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào công tác quản lý và phát triển CVĐC, cụ thể: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách ban hành nghị quyết HĐND về việc thực hiện đề án tổng thể CVĐC; Sở Ngoại vụ đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy kết nối mạng lưới CVĐC, đẩy mạnh công tác truyền thông đối ngoại và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác tái thẩm định.

Đoàn công tác chia sẻ các bài học kinh nghiệm thực tiễn từ Pocheon và Itoigawa, tập trung vào công tác xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, giáo dục di sản học đường, nhân rộng mô hình sinh kế gắn với nông sản OCOP và tạo dựng các điểm nhấn biểu tượng. Các nhà khoa học và sở, ngành đóng góp ý kiến chuyên sâu về việc bố trí nguồn lực tài chính, đầu tư hạ tầng, bảo vệ cảnh quan và môi trường vùng lõi, lồng ghép hiệu quả nội dung giáo dục di sản vào hệ thống trường học.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng thời gian qua. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển bền vững CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Luật Di sản văn hóa và các chủ trương, quy định liên quan. Rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị CVĐC; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị quản lý và cộng đồng đối với từng khu vực, điểm di sản; tăng cường quản lý, bảo vệ, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các nguy cơ xâm hại, xuống cấp.

Về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển sản phẩm, rà soát toàn diện các chương trình, dự án, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh, nâng cấp những nội dung đã triển khai, khắc phục hạn chế, bổ sung nhiệm vụ mới. Ưu tiên những việc có thể thực hiện ngay, ít tốn kém, phát huy được các giá trị và cơ sở vật chất hiện có. Đổi mới, nâng cao chất lượng các tuyến trải nghiệm; tăng cường kết nối di sản với làng nghề, văn hóa, ẩm thực, dịch vụ và sinh kế cộng đồng. Nghiên cứu phát triển các bảo tàng, không gian trưng bày chuyên đề, sản phẩm văn hóa sáng tạo, trải nghiệm khoa học và thiên nhiên có bản sắc, sức hấp dẫn riêng.

Về giáo dục di sản và phát huy vai trò cộng đồng, cần đưa giáo dục di sản trong trường học đi vào chiều sâu, gắn kiến thức với trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, thực hành và trách nhiệm bảo tồn. Phát triển các mô hình giáo dục hiệu quả, mạng lưới đại sứ di sản, điển hình cộng đồng và các hình thức tôn vinh phù hợp. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quản lý, bảo vệ, giới thiệu và khai thác giá trị di sản; chú trọng phát triển sản phẩm, việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của cộng đồng vùng di sản.

Về liên kết, hợp tác và phát triển thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các CVĐC, tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo có kinh nghiệm; chú trọng hợp tác có sản phẩm, kết quả cụ thể. Chủ động nghiên cứu liên kết bảo tồn, giáo dục, phát triển sản phẩm và thị trường du lịch giữa ba CVĐC toàn cầu UNESCO thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn; phát huy lợi thế liên kết vùng, hình thành các hành trình trải nghiệm có sức cạnh tranh. Nghiên cứu giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu Cao Bằng, gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng, liên kết doanh nghiệp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các quy định pháp luật.

Về quảng bá, xây dựng thương hiệu và tổ chức sự kiện, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức quảng bá, chú trọng hình ảnh chân thực, bản đồ, ấn phẩm, sản phẩm số ngắn gọn, hấp dẫn, dễ tiếp cận. Khẩn trương thiết kế lại tờ gấp, bản đồ giới thiệu CVĐC, báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét để sớm làm việc với Vietnam Airlines, đề xuất phối hợp quảng bá trên các chuyến bay nội địa, quốc tế và những kênh phù hợp. Nghiên cứu duy trì, nâng cao chất lượng lễ hội thác Bản Giốc từ năm 2027, xây dựng định hướng tổ chức định kỳ hằng năm, từng bước hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Về cơ chế, chính sách và nguồn lực, đề nghị UBND tỉnh rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực ưu tiên; chú trọng bảo tồn di sản, duy tu hạ tầng, giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm và sinh kế cộng đồng; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền; tăng cường giám sát hằng năm về hiệu quả bảo tồn, quản lý nguồn lực, chất lượng giáo dục di sản và mức độ hưởng lợi của người dân.