Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An: Đảng ủy UBND tỉnh tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Tính đến hết ngày 17/8, tổng vốn đầu tư công của tỉnh đạt 11.490,5 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 2.693,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.785 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh tiếp tục có chuyển biến, toàn tỉnh thành lập mới 24 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 486; có 2.448 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 27.572 tỷ đồng. Có 6 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2026 với tổng vốn đăng ký 677,96 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tiếp tục được tập trung triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ; đoạn Km0 - Km93+350 có sản lượng thực hiện các gói thầu theo quy mô giai đoạn 1 đạt 79,54%. Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đang được khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai các bước tiếp theo.

Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,54% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng lượt khách ước đạt hơn 2,61 triệu lượt; tổng thu du lịch trong quý III ước đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 33,4%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định; một số sản phẩm chủ lực có mức tăng khá, như: thuốc lá, mía, gừng trâu, hoa hồi...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế: Tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; ngành xây dựng chưa đạt yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng; một số sản phẩm khai khoáng, chế biến khoáng sản giảm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; một số dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và năng lực tổ chức thi công...

Tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ban, ngành tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, làm rõ khó khăn, điểm nghẽn và nguyên nhân; đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách và thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm. Tập trung giải quyết các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ cho những nhiệm vụ có khả năng tạo tăng trưởng thực chất, rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và giải pháp thực hiện. Yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án cao tốc; bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần khẩn trương xây dựng, duy trì hệ thống mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu; phát triển các sản phẩm chủ lực, như: gừng, nghệ, ớt, hồi... theo hướng hữu cơ, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; chủ động kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ. Về xây dựng Đảng, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, đúng thẩm quyền, không chồng chéo, bỏ sót; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ, quản lý đảng viên, phát triển Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, chuyển mạnh từ đánh giá bằng số lượng cuộc họp, văn bản sang đánh giá bằng sản phẩm, kết quả cuối cùng. Từ nay đến cuối năm, phân rõ 3 nhóm nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phải bảo đảm thông suốt; nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phải rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm; nhiệm vụ lượng hóa bằng KPI phải theo dõi thường xuyên. Đổi mới chế độ báo cáo theo hướng ngắn gọn, trực quan, rõ tiến độ; đẩy mạnh ứng dụng IOC trong theo dõi, điều hành.

Điều hành tăng trưởng, xây dựng kịch bản, xác định rõ phần còn thiếu và khả năng bù đắp; lượng hóa tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Tập trung các động lực từ nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu, xuất nhập khẩu, đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách; cá thể hóa trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và thành viên phụ trách.

Tập trung thu ngân sách, đầu tư công và cải cách hành chính; quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, đồng thời, nuôi dưỡng nguồn thu. Đầu tư công tập trung vào các dự án có nguồn vốn lớn, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, vật liệu. Cải cách hành chính cần lựa chọn đúng điểm nghẽn để cải thiện, đồng thời, phát huy những nội dung đang thực hiện tốt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đẩy nhanh các công trình, dự án lớn, khơi thông nguồn lực và thu hút đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai Cảng hàng không quốc tế Cao Bằng, các dự án cao tốc; tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, cảnh quan, thủ tục tại Khu du lịch thác Bản Giốc.

Tạo chuyển biến thực chất về nông nghiệp sạch, kinh tế cửa khẩu và du lịch. Phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với vùng nguyên liệu, chế biến, thị trường và tiêu chuẩn xuất khẩu. Kinh tế cửa khẩu cần rà soát dòng hàng, doanh nghiệp, thời gian thông quan, chi phí và các điểm nghẽn để có giải pháp thúc đẩy. Du lịch phải chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ sở lưu trú, dịch vụ, giao thông, vệ sinh môi trường, đa dạng hóa sản phẩm, sẵn sàng đón lượng khách tăng khi cao tốc đưa vào khai thác.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhân dân; bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả hoạt động của các trường nội trú liên cấp, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và điều kiện vận hành. Trong lĩnh vực y tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11/2026.

Từ nay đến cuối năm, tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ lớn, khó, liên ngành và nhiệm vụ có nguy cơ không đạt; lượng hóa rõ kết quả tăng trưởng, nguồn thu, đầu tư công, tiến độ các dự án và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.