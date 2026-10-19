Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An: Cao Bằng thúc đẩy hợp tác với thành phố Pocheon (Hàn Quốc)

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát Trung tâm Công viên địa chất toàn cầu Hantangang, tìm hiểu công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất; hoạt động tuyên truyền, giáo dục địa chất và tổ chức các sản phẩm du lịch gắn với công viên địa chất; khảo sát làng Gyodong Jangdokdae, tìm hiểu mô hình phát triển du lịch nông thôn gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa bản địa và khai thác cảnh quan tự nhiên; tham khảo kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, quảng bá nông sản địa phương và phát triển du lịch cộng đồng gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Hantangang.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An và đoàn công tác tỉnh làm việc với chính quyền thành phố Pocheon (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Việt Nam, Cao Bằng có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản địa chất, văn hóa truyền thống và du lịch lịch sử, nổi bật là Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, thác Bản Giốc và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,96%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,356 tỷ USD. Toàn tỉnh đón hơn 2,61 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.019 tỷ đồng. Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,3% dân số. Tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước hiện đại hóa hoạt động của cơ quan dân cử, hướng tới triển khai mô hình “kỳ họp không giấy”.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề xuất thành phố Pocheon tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND và Hội đồng thành phố, nhất là quy trình xây dựng, thẩm tra, ban hành nghị quyết, quản lý ngân sách, giám sát đầu tư công và phát triển chính quyền số. Mong muốn học hỏi kinh nghiệm của thành phố Pocheon trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Hantangang; phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với di sản địa chất, đồng thời, kết nối nông sản, sản phẩm đặc trưng và làng nghề truyền thống vào chuỗi giá trị du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Baek Young-hyun, Thị trưởng thành phố Pocheon bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Cao Bằng đến thăm và làm việc tại địa phương. Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt, trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển kinh tế địa phương. Bày tỏ tin tưởng, thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hai bên sẽ từng bước thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần phát huy thế mạnh của mỗi địa phương và thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát Trung tâm thông tin Công viên địa chất Hangtangan, thành phố Pocheon (Hàn Quốc).

Hai bên đề xuất thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao kỹ thuật sản xuất và chế biến sâu nông sản, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thành phố Pocheon tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh, đồng thời, kết nối các nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho những lĩnh vực như y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch.

Thông qua buổi làm việc, tỉnh Cao Bằng kỳ vọng mở rộng quan hệ hợp tác với thành phố Pocheon theo hướng thiết thực, hiệu quả và lâu dài, góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương Việt Nam - Hàn Quốc.