Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo; cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Trong không khí trang trọng, ấm áp của ngày hội tri ân, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên nhà trường vận hành, hoạt động theo mô hình trường nội trú liên cấp; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại. Trường hiện có 37 lớp với 725 học sinh, trong đó, 680 học sinh nội trú. 99,7% học sinh là người dân tộc thiểu số, trên 32% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành trường học mới, song tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường nỗ lực khắc phục, ổn định hoạt động dạy và học, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của tập thể nhà trường trong công tác giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Nhấn mạnh thông điệp về chính sách giáo dục “Biên giới có thể xa trung tâm, nhưng trẻ em vùng biên giới không được xa cơ hội phát triển”, khẳng định đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới là chủ trương lớn, nhân văn, thể hiện quan điểm nhất quán về công bằng trong giáo dục, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên giới. Đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an toàn để trường nội trú thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh, nơi các em được học tập, yêu thương và phát triển toàn diện.

Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ trọn tình yêu nghề, tận tâm, trách nhiệm, phát hiện, bồi dưỡng và khơi dậy tiềm năng, năng khiếu của từng học sinh; không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, chắp cánh ước mơ, giúp các em tự tin vươn lên, trở thành những công dân có ích. Ngành giáo dục và các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn về đội ngũ giáo viên, nhân viên. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long.

Dành tình cảm đặc biệt cho các em học sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: "Nơi các cháu sinh ra có thể còn nhiều khó khăn, nhưng ước mơ của các cháu không có giới hạn". Mong muốn các em học sinh luôn chăm ngoan, học tốt, rèn luyện sức khỏe, sống nhân ái, biết yêu thương, giữ gìn bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long sẽ trở thành ngôi trường học sinh muốn đến, thầy cô muốn gắn bó, phụ huynh yên tâm gửi gắm và nhân dân địa phương tự hào; khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An tặng hoa chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An chúc mừng Trường Mầm non Đức Long nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An cùng đoàn công tác của tỉnh chúc mừng tập thể Trường Mầm non Đức Long, xã Đức Long nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.