Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tính đến quý III/2026, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn.

Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện theo hướng thống nhất đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường theo dõi, đôn đốc và xử lý điểm nghẽn.

Theo rà soát, tổng số nhiệm vụ được theo dõi, tổng hợp trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là 276 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 170 nhiệm vụ, đạt 61,6%; 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ thường xuyên.

Công tác chuyển đổi số của tỉnh tiếp tục đạt kết quả trên các trụ cột dịch vụ công, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, kinh tế số và xã hội số.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,46%. Đối với cơ chế “Luồng xanh”, 539/539 hồ sơ đã giải quyết đều đúng và trước hạn. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng. 100% xã, phường có cáp quang băng rộng. 5G đã phủ 100% đô thị trung tâm, khu công nghiệp, tỷ lệ dân số được phủ sóng đạt trên 67%, vượt chỉ tiêu năm 2026.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quản lý chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ tiếp tục được triển khai.

Toàn tỉnh hiện có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao với doanh thu 9 tháng năm 2026 ước đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Tuyệt đối không được để chậm, muộn khi thực hiện các nhiệm vụ Trung ương giao.

Đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, về chuyển đổi số, cần tiếp tục đẩy mạnh các nội dung theo kế hoạch, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế số.

Đối với khoa học và công nghệ, tập trung giải quyết các bài toán lớn và tăng cường hợp tác, kết nối.

Trong đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực có lợi thế thực tiễn cao như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; tận dụng nguồn lực FDI cho phát triển công nghiệp.

Về Trung tâm Đổi mới sáng tạo, việc thành lập phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Trung ương nhưng trên tinh thần thực chất, chống lãng phí, ưu tiên tận dụng, cải tạo cơ sở vật chất, nhà đất dôi dư để làm sàn giao dịch, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đối với Trung tâm An ninh mạng, cần quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả và triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đặc biệt, cần kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Trung ương theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ thẩm quyền. Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các tổ công tác của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các tổ công tác của Ban Chỉ đạo; bàn giao nhiệm vụ cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.