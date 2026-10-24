Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

Ngành đóng tàu tạo việc làm cho hàng nghìn lao động

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tình hình phát triển công nghiệp đóng tàu tại xã Nghĩa Sơn. Ảnh: BNB.

Sau loạt bài phản ánh của Báo Tiền Phong, ngày 23/10, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy ở xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn...

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 79 dự án, cơ sở đóng tàu, phân bố chủ yếu dọc các tuyến sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Hồng và sông Đào. Trong đó, 57 cơ sở đã đi vào hoạt động, 2 dự án đang triển khai, 13 dự án chưa thực hiện và 7 dự án đã dừng hoạt động.

Xét theo quy mô tải trọng, toàn tỉnh có 30 cơ sở đóng tàu dưới 1.000 DWT, 21 cơ sở có tải trọng từ 1.000 đến 3.000 DWT và 28 cơ sở đạt từ 3.000 DWT trở lên. Các sản phẩm chủ yếu gồm sà lan tự hành, tàu chở hàng khô, tàu sông pha biển (SB), cùng các dịch vụ sửa chữa tàu cá, tàu du lịch tại khu vực ven biển Hải Thịnh, Giao Ninh. Ngành này hiện tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 1.300-1.500 lao động.

Dù có tiềm năng và năng lực đóng mới tàu vỏ thép trọng tải lên tới 25.000 DWT, ngành đóng tàu của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc. Tình trạng bồi lắng tự nhiên tại cửa sông Ninh Cơ và sông Đáy ảnh hưởng đến luồng lạch, hoạt động ra vào của tàu và khả năng hạ thủy phương tiện trọng tải lớn.

Bên cạnh đó, phần lớn cơ sở đóng tàu nằm ngoài đê, gặp khó khăn liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường. Tỉnh chưa hình thành cụm công nghiệp đóng tàu chuyên ngành với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, khó tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, trong khi nhân lực kỹ thuật cao như thợ hàn có chứng chỉ, kỹ sư thiết kế còn thiếu. Một số cơ sở cũng chưa giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư và quy hoạch.

Tại xã Xuân Trường, đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy từ lâu là ngành kinh tế truyền thống, giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất tại địa phương. Lĩnh vực này đóng góp vào nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 15-20 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, xã Nghĩa Sơn hiện có 14 dự án, cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy đang hoạt động, với tổng diện tích sử dụng hơn 210.700 m², tập trung tại khu vực bãi sông ngoài đê tả Ninh Cơ. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hạ tầng, duy trì sản xuất ổn định và từng bước khẳng định năng lực kỹ thuật. Toàn xã có 14 bến, bãi đóng tàu đang hoạt động, gồm 7 bến ven sông Đáy và 7 bến ven sông Ninh Cơ. Các cơ sở đang triển khai đóng mới 73 tàu và sửa chữa 3 phương tiện thủy nội địa. Tàu đóng mới có trọng tải từ 1.500 đến 4.500 tấn, giá trị ước tính 13-40 tỷ đồng mỗi chiếc, thời gian thi công khoảng 12 tháng.

Theo thống kê, giá trị sản xuất ngành đóng tàu tại Nghĩa Sơn đạt trung bình khoảng 1.900 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 700 lao động địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 650.000-700.000 đồng/người/ngày công.

Tìm giải pháp căn cơ để phát triển bền vững

Xưởng đóng tàu tại xã Nghĩa Sơn, Ninh Bình.

Trong chuyến thị sát Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã trực tiếp khảo sát tại xã Xuân Trường, xã Nghĩa Sơn và một số doanh nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thủy.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp để phát triển hoạt động đóng mới, sửa chữa tàu sông, tàu biển.

Trên cơ sở các ý kiến từ thực tiễn, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp; xây dựng giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực để ngành công nghiệp đóng tàu của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn và người lao động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn mới; chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư nhà ở cho người lao động, tạo điều kiện để họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài.

Việc tháo gỡ khó khăn cho ngành đóng tàu không chỉ góp phần phát huy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương ven sông, ven biển của Ninh Bình.