Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu tập trung cao độ, tạo đột phá tăng trưởng quý IV

Sáng 1/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương phụ trách Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 9,75%

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở nhận diện rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và những vấn đề cần tập trung tháo gỡ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế - xã hội Nghệ An 9 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý III đạt 10,11%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,64%, dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, đạt mức tăng 13,18%, trong đó riêng công nghiệp tăng 15,93%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%, nhờ sự đóng góp tích cực của một số ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ USD, vượt kế hoạch năm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức 9,41%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2%. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước là một điểm sáng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt gần 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 23.357 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 24/9, toàn tỉnh giải ngân 14.024,3 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực khi 9 tháng tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 106.000 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ USD.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 39.510 lao động, đạt 83,2% kế hoạch; hoàn thành 1.530 căn nhà ở xã hội, đạt 76,5% chỉ tiêu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp vẫn gặp khó khăn do thị trường, đơn hàng và chi phí đầu vào; sản xuất nông nghiệp chịu tác động của thời tiết cực đoan. Một số nhiệm vụ, dự án còn chậm tiến độ, nhất là giải ngân một số nguồn vốn.

Trong quý IV, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Không để sót việc, chậm việc

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khá cao.

Đây là kết quả từ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đánh giá nghiêm túc, thực chất những hạn chế, tồn tại. Tiến độ triển khai, thi công một số công trình, dự án còn chậm. Mặc dù giải ngân đầu tư công đạt khá, một số dự án, nhất là trường liên cấp và các dự án trọng điểm, vẫn chậm ở khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Trong thu hút đầu tư, cần chuyển từ chú trọng số lượng sang coi trọng chất lượng dòng vốn. Một phần đáng kể vốn FDI đến từ các dự án tăng vốn, mở rộng, trong khi số dự án FDI mới có quy mô lớn, tính chất nền tảng, khả năng tạo động lực dẫn dắt còn hạn chế. Cùng với thu hút vốn, phải đẩy nhanh giải ngân FDI, ODA, sớm đưa nguồn vốn vào thực hiện, hình thành năng lực sản xuất và tạo giá trị gia tăng thực tế.

Đối với thu ngân sách, dù tổng thu đạt kết quả cao nhưng chưa đồng đều, bền vững. Một số địa phương phụ thuộc vào các khoản thu đột biến như tiền sử dụng đất, nguồn thu từ dự án lớn, trong khi nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh còn hạn chế.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng mới đạt trên 50%, còn nhiều vướng mắc. Ban Chỉ đạo tiếp tục phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, từng địa bàn; tập trung xử lý trong tháng 10, chậm nhất tháng 11, không để dồn việc sang tháng 12.

Tập trung các động lực tăng trưởng trong quý IV

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, đặc biệt mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5%, tạo nền tảng cho năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu ngay sau phiên họp, các cấp, ngành rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, kết luận và nhiệm vụ được giao.

“Không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, xác định cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, đại diện các ban Đảng Trung ương dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động rà soát nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất đối với những nội dung còn thiếu hoặc chưa triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quý IV phải nhận diện đầy đủ dư địa tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Tập trung thi công các công trình đã khởi công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng đối với dự án chậm tiến độ. Đồng thời, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và dự án có sức lan tỏa, tạo năng lực sản xuất mới.

Về thu ngân sách, tập trung cao cho lĩnh vực thuế và đất đai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khoảng 35.000 tỷ đồng. Đôn đốc các dự án đã có giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; tháo gỡ vướng mắc về đấu giá, xác định giá đất theo quy định để tạo nguồn thu thực tế.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đổi mới phương thức thu hút đầu tư, coi trọng quy mô, chất lượng, tính lan tỏa và hiệu quả thực chất. Chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng, mặt bằng, điều kiện cần thiết để thu hút nhà đầu tư chiến lược, dự án lớn. Các dự án đã cam kết phải được đôn đốc triển khai thực chất, đúng tiến độ; các dự án lớn khi khởi công phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và Nhân dân.

Trong nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu rà soát từng ngành hàng, sản phẩm, vùng sản xuất để xác định dư địa tăng trưởng. Tập trung sản phẩm có lợi thế, đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông, cây ăn quả, lúa và vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Thúc đẩy các dự án, nhà máy chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp trường lớp, tổ chức năm học mới, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và Nhân dân; chủ động giải quyết các kiến nghị phát sinh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở, rà soát phân cấp, phân quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm xử lý công việc. Làm rõ trách nhiệm đối với trường hợp gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, hoạt động quan trọng, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.