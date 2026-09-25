Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tiến độ xây dựng Trường nội trú liên cấp Châu Khê

Tham gia đoàn có các ĐBQH: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư phápcủa Quốc hội; Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai.

Lãnh đạo tỉnh có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Châu Khê được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập thuận lợi, an toàn và hiện đại cho học sinh vùng khó khăn.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Châu Khê có tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/3/2026. Đây là dự án quan trọng, có tính chiến lược trong phát triển giáo dục vùng biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha. Theo thiết kế, dự án gồm 15 khối nhà, trong đó có các hạng mục như nhà hiệu bộ, thư viện, khối nhà học tiểu học và trung học cơ sở, nhà đa năng, khu nội trú giáo viên, khu nội trú học sinh, cùng bếp ăn, nhà ăn và các công trình phụ trợ.

Theo tiến độ của nhà thầu xây dựng, đến ngày 29/9/2026 hoàn thành việc san nền, ngày 5/11/2026 nghiệm thu móng của 15 toà nhà, ngày 6/5/2027 hoàn thành việc xây dựng 15 khối nhà, ngày 10/6/2027 hoàn thành việc lắp đặt hệ thống kỹ thuật và ngày 30/6/2027 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đề nghị nhà thầu tổ chức thi công khoa học, tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động trong quá trình xây dựng. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu và đơn vị thi công; đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp tích cực với các sở, ngành để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng công việc, lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục; tổ chức thi công khoa học, tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ và an toàn lao động trong quá trình xây dựng.

Nhà thầu đang tổ chức san nền Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Châu Khê. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với chính quyền địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đề nghị hỗ trợ tối đa cho nhà thầu, tăng cường giám sát thi công, để công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu triển khai xây dựng công trình, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028.