Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận: Giữ vững truyền thống đất học, tạo bước phát triển mới cho giáo dục Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham gia đoàn có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường Thành Vinh.

Báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cho biết, trong thời gian qua, ngành Giáo dục Nghệ An đã chủ động tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, trọng tâm là Nghị quyết số 71 và Chương trình hành động số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa báo cáo những kết quả nổi bật của ngành trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì trong tốp đầu cả nước; học sinh giỏi quốc gia xếp thứ 3, học sinh giỏi các môn văn hóa đạt vị trí thứ 2 toàn quốc, tăng 17 giải so với năm trước, trong đó có 10 giải Nhất.

Ngành triển khai nhiều mô hình đổi mới, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng trong giáo dục kỹ năng sống, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số và sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm từ 1.452 xuống còn 808 trường.

Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh Trần Hữu Hy báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý, thông qua phát động xây dựng thư viện sách dùng chung, ngành đã huy động nguồn sách giáo khoa từ các tổ chức, cá nhân, tiết kiệm 58 tỷ đồng ngân sách dự kiến dành cho mua sách.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo bước phát triển mới trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và các thế hệ giáo chức tỉnh nhà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận khẳng định, danh xưng “đất học” của Nghệ An được hun đúc qua chiều dài lịch sử, bằng tinh thần hiếu học và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo.

Truyền thống ấy không chỉ thể hiện ở ý chí vượt khó, ham học hỏi mà còn ở khát vọng dùng tri thức, trí tuệ để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đánh giá kết quả năm học 2025-2026, Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi chất lượng giáo dục Nghệ An tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thành tích tại các kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi khoa học kỹ thuật và sân chơi trí tuệ trong nước, quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục tỉnh nhà.

Các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo định hướng của Trung ương, dù đây là nhiệm vụ khó, tác động trực tiếp đến nhiều cơ sở giáo dục và người dân.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại miền núi, vùng biên giới. Việc đưa vào sử dụng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận biểu dương những giáo viên vượt khó, bám bản, bám trường; đặc biệt xúc động trước những tấm gương nhà giáo tận tụy, dũng cảm vì học sinh, tiêu biểu là cô giáo Hoàng Thị Hiền với hành động quên mình cứu học sinh.

Lãnh đạo, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội cựu giáo chức tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí đề nghị ngành Giáo dục nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đề cao trách nhiệm và quyết tâm khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu là xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết trong toàn ngành, từ cơ quan quản lý đến từng cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên.

Cùng với đó, phải đặt chất lượng giáo dục toàn diện lên hàng đầu, trong đó đội ngũ nhà giáo giữ vai trò quyết định. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm.

Các đồng chí thành viên trong đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác tuyển chọn, bố trí, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên phải công khai, công bằng, lựa chọn đúng người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm. Ngành cũng cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trường học, quan tâm đồng đều các cấp học và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “học thật, thi thật, kết quả thật”, kiên quyết ngăn chặn tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức các kỳ thi, nhất là tuyển sinh vào trường chuyên, bảo đảm thực chất, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn, không chạy theo thành tích.

Về đầu tư cơ sở vật chất, ngành cần chủ động tham mưu sát nhu cầu thực tế, bảo đảm tập trung, đồng bộ, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn, trường học còn khó khăn, kết hợp ngân sách tỉnh với các chương trình mục tiêu quốc gia và những nguồn lực hợp pháp khác.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội cựu giáo chức tỉnh nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 71 và Chương trình hành động của tỉnh về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Qua đó khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực công nghệ cho học sinh. Đối với mạng lưới trường, lớp sau sắp xếp, cần thường xuyên đánh giá thực tiễn, kịp thời điều chỉnh những bất cập, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh. Mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống, tâm huyết, trách nhiệm, đồng hành cùng ngành Giáo dục, góp phần giữ vững và nâng tầm thương hiệu giáo dục Nghệ An.