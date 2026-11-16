Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh

Cùng dự có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Khối Trường Thi 3 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khối dân cư 2, 3, 4 (cũ) của phường Trường Vinh, hiện có 735 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu.

Sau sắp xếp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; duy trì và phát triển các hoạt động cộng đồng, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Nổi bật trong các hoạt động của khối là tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Trong năm qua, nhân dân đã đóng góp hơn 118 triệu đồng vào các loại quỹ; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 43 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, chăm lo giáo dục con cháu, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm. Sau khi sáp nhập, khối đã thành lập Câu lạc bộ Thể thao và Câu lạc bộ Văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường phố, giữ gìn an ninh trật tự được triển khai tích cực. Đáng chú ý, khối hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương những kết quả khối Trường Thi 3 đạt được; trân trọng ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, người cao tuổi và các tổ chức, cá nhân trách nhiệm, tận tâm vì công việc chung.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận khẳng định đây là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ là dịp để nhân dân gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ những cách làm hay, việc làm tốt mà còn là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Năm nay, ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo thêm ý nghĩa trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả đó là thành quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Trong đó có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, phấn đấu quý IV/2026 đạt mức tăng trưởng GRDP 14,51% để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Đông đảo cán bộ, nhân dân khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng

Để thực hiện các mục tiêu phát triển, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và nhân dân khối Trường Thi 3 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, nhân dân trong khối cần tích cực tham gia xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; giữ gìn văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng quà cho khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng tụ tập, đua xe trái phép trong thanh thiếu niên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, khối Trường Thi 3 nói riêng, phường Trường Vinh nói chung sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.