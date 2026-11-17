Buổi thăm nhà giáo lão thành Lê Quang Phước diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp tại nhà riêng.

Nhà giáo Lê Quang Phước, sinh năm 1939, là cán bộ lão thành, với Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong ngành giáo dục như: Phó Tiểu ban Giáo dục Cà Mau, Trưởng Ty Giáo dục Cà Mau, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Tại chức Minh Hải. Trên từng cương vị công tác, ông luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền tảng giáo dục tỉnh nhà qua nhiều giai đoạn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chúc mừng nhà giáo Lê Quang Phước nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống và lắng nghe những chia sẻ của nhà giáo Lê Quang Phước. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, tri ân những cống hiến bền bỉ của ông cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà; đồng thời chúc ông luôn mạnh khoẻ, sống vui, tiếp tục dõi theo và đóng góp những ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng nhà giáo Lê Quang Phước nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải khẳng định, việc thăm hỏi nhà giáo lão thành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo tỉnh đối với những thế hệ đã dành trí tuệ, tâm sức đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục Cà Mau. Những đóng góp và tấm gương tận tuỵ của nhà giáo Lê Quang Phước là giá trị quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp nối, gìn giữ và phát huy./.