Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bên trái) gửi lời chức mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đến Tiến sĩ Đinh Công Khải, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tỉnh Cà Mau trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt quan tâm hỗ trợ Trường Đại học Bạc Liêu.

Đồng thời, tăng cường hợp tác nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án khoa học gắn với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

GS.TS Sử Đình Thành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng quà lưu niệm của đơn vị đến Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc, đã trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, nhằm hỗ trợ tỉnh Cà Mau khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi về định hướng hợp tác với Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí mong muốn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng kết một năm triển khai các chương trình phối hợp, từ đó đề ra những định hướng, chương trình hợp tác mới có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, chú trọng gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh, góp phần giải quyết những vấn đề địa phương đang đặt ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo tỉnh Cà Mau đối với đội ngũ nhà giáo, các cơ sở giáo dục đại học mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác giữa tỉnh với các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn tới./.