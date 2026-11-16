Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải khảo sát Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thuỷ sản, đặc sản vùng miền

Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thuỷ sản, đặc sản vùng miền do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Công Thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông tổ chức, gắn với chuỗi sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Tại sự kiện lần này, tỉnh Cà Mau có 29 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia trưng bày, giới thiệu khoảng 161 mặt hàng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải tham quan gian hàng cua Cà Mau - sản phẩm đặc trưng được người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên lựa chọn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản của Cà Mau, đặc biệt là tôm, cua cùng các mặt hàng chế biến từ thuỷ sản thu hút đông khách đến tham quan, mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, đại diện cơ sở sản xuất khô Kiều Hạnh (ấp Xẻo Chích, xã Vĩnh Lợi) cho biết: Các đặc sản địa phương như tôm khô, cua, bồn bồn, bánh phồng tôm… được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Nhiều cơ sở phải liên tục bổ sung nguồn hàng nhưng vẫn không đủ đáp ứng sức mua. Hiện các đơn vị đang tiếp tục tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường từ nay đến khi kết thúc sự kiện.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải tham quan gian hàng sản phẩm OCOP chế biến từ tôm.

Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, bên cạnh giới thiệu, quảng bá nông sản, thuỷ hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, khuôn khổ tuần lễ còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian, giao lưu biểu diễn nghệ thuật và đờn ca tài tử Nam Bộ của 11 tỉnh, thành phố. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX và chủ thể OCOP tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, từng bước đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị và các kênh phân phối hiện đại.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm OCOP tham gia Tuần lễ kết nối cung cầu.

Trong chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã trực tiếp tham quan nhiều gian hàng của các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh; đồng thời thăm hỏi, động viên các đơn vị tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thuỷ sản, đặc sản vùng miền.