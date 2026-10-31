Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải gặp gỡ, trao đổi với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tham dự buổi gặp gỡ có đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, phát biểu tại buổi gặp gỡ, trao đổi với học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các địa phương, đơn vị là học viên lớp bồi dưỡng có 16 ý kiến trao đổi, chia sẻ những nội dung tâm đắc từ các chuyên đề, đồng thời liên hệ, đề xuất hướng vận dụng vào thực tiễn công tác.

Các vấn đề được quan tâm gồm kỹ năng xử lý tình huống trong phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi số ở cơ sở; phát triển du lịch, kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững; phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Bí thư Đảng uỷ phường Láng Tròn, phân tích những khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, trao đổi về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng được trang bị qua khoá học là cơ sở để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng vào thực tiễn công tác.

Đồng chí Trương Thị Phúc, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu trong quá trình hoạch định chính sách.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng được trang bị qua khoá học phải được vận dụng thiết thực vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Mỗi cán bộ cần nâng cao năng lực quản trị, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tại địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa biểu dương đồng chí Tiêu Việt Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh,có ý kiến phát biểu bám sát trọng tâm các chuyên đề được cập nhật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần chủ động, đổi mới phương pháp làm việc, xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực.

Trong đó, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch, kinh tế nông nghiệp; đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng quản trị công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đề nghị các đồng chí tập trung cao độ để tạo bước đột phá trong khoảng thời gian còn lại của quý IV/2026, tr

ên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cho quý I/2027; đồng thời rà soát, bố trí cán bộ đúng sở trường, năng lực.

Mỗi đồng chí cần chủ động sắp xếp thời gian, đổi mới phương pháp làm việc khoa học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.