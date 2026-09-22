Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải dâng hương tưởng niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Tham gia đoàn có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo ngành văn hoá.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh dâng hương gian thờ Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu - tác giả bản “Dạ cổ hoài lang”, tác phẩm có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ.

Qua những đóng góp của Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ được bồi đắp, phát triển, đồng thời lan toả những giá trị văn hoá, hình ảnh đất và người Nam Bộ đến công chúng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu dâng hương mộ Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đến thăm Nhà hát Cao Văn Lầu. Sau nghi thức dâng hương Tổ sân khấu, đồng chí gửi lời chúc mừng đến tập thể nghệ sĩ, diễn viên và người lao động của đơn vị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch dâng hương bàn thờ Tổ sân khấu tại Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; đồng thời động viên đội ngũ nghệ sĩ tiếp tục trau dồi nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng gợi mở một số định hướng để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Cao Văn Lầu nghiên cứu khai thác nhà hát theo hướng đa loại hình, thay vì chỉ tập trung vào biểu diễn cải lương.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cần tăng cường phối hợp, linh hoạt kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại. Qua đó, tạo thêm sự phong phú, mới mẻ cho các chương trình sân khấu, tiếp cận và thu hút nhiều đối tượng khán giả, nhất là giới trẻ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm với tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (bìa trái) khảo sát cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn và khu nhà ở tập thể của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu.