Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải dâng hương tưởng niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu
Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” (15/8/1919-15/8/2026) và ngày giỗ Tổ sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại Khu tưởng niệm (phường Bạc Liêu).
Tham gia đoàn có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo ngành văn hoá.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu - tác giả bản “Dạ cổ hoài lang”, tác phẩm có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ.
Qua những đóng góp của Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ được bồi đắp, phát triển, đồng thời lan toả những giá trị văn hoá, hình ảnh đất và người Nam Bộ đến công chúng.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đến thăm Nhà hát Cao Văn Lầu. Sau nghi thức dâng hương Tổ sân khấu, đồng chí gửi lời chúc mừng đến tập thể nghệ sĩ, diễn viên và người lao động của đơn vị.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; đồng thời động viên đội ngũ nghệ sĩ tiếp tục trau dồi nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng gợi mở một số định hướng để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Cao Văn Lầu nghiên cứu khai thác nhà hát theo hướng đa loại hình, thay vì chỉ tập trung vào biểu diễn cải lương.
Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cần tăng cường phối hợp, linh hoạt kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật biểu diễn hiện đại. Qua đó, tạo thêm sự phong phú, mới mẻ cho các chương trình sân khấu, tiếp cận và thu hút nhiều đối tượng khán giả, nhất là giới trẻ.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bi-thu-tinh-uy-nguyen-ho-hai-dang-huong-tuong-niem-nhac-si-cao-van-lau-a132609.html