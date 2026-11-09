Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo rà soát, giải quyết khiếu nại đất đai

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi tiếp và đối thoại với công dân.

Công dân được tiếp là bà Dương Hoàng Quyên, Khóm 31, phường Tân Thành (được mẹ là bà Phạm Thị Bông uỷ quyền). Nội dung yêu cầu liên quan đến tranh chấp, khiếu nại về đất đai tại địa chỉ Số 43/20, đường Nguyễn Thái Học, Khóm 31, phường Tân Thành (trước đây thuộc Phường 7).

Bà Dương Hoàng Quyên trình bày ý kiến tại buổi tiếp và đối thoại.

Tại buổi tiếp, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến vụ việc.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Sử cho biết vụ việc đã được xem xét, giải quyết nhiều lần. Trên cơ sở đó, Sở đã đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất hướng giải quyết là tiến hành đo đạc thực tế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Bông theo Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Sử giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.

Kết luận buổi tiếp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp rà soát toàn bộ quá trình giao đất liên quan đến vụ việc, đề xuất hướng giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc. Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các chủ thể liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải mong muốn bà Quyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, góp phần ổn định cuộc sống của người dân và tình hình tại địa phương./.