Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải: Cà Mau tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo phát triển ổn định

Theo đó, đoàn đã đến thăm Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quốc Ân Khải Tường, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quốc Ân Khải Tường, thành phố Đồng Nai.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ tình cảm, cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo phát triển ổn định trong nhiều thập kỷ qua. Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sẵn sàng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng chư tăng, chức sắc tại chùa Quốc Ân Khải Tường, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến công tác an sinh xã hội, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết trong 4 năm 9 tháng gần đây, các tổ chức thuộc Giáo hội đã thực hiện công tác an sinh xã hội trên phạm vi cả nước với tổng kinh phí hơn 7.500 tỷ đồng. Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Cà Mau, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phường Xuân Hoà, TP Hồ Chí Minh.Thượng toạ Thích Phước Nguyên thay mặt Văn phòng nhận quà từ Bí thư Tỉnh uỷ.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khoẻ các vị cao tăng và toàn thể Phật tử; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, do đó mong muốn các vị cao tăng và Giáo hội Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trở thành điểm tựa tinh thần của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Cà Mau sẽ luôn nỗ lực tạo điều kiện để Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển ổn định, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tặng quà lưu niệm đến đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau.