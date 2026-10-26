Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường: Xem xét hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Hồng Vân mua nền nhà tái định cư

Theo vụ việc, thực hiện Dự án xây dựng công trình đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), UBND TP. Cao Lãnh đã thực hiện chủ trương thu hồi 46,1 m² đất ở đô thị (trong phạm vi Dự án) của hộ bà Nguyễn Hồng Vân. Sau khi thu hồi đất, phần diện tích đất còn lại của bà Vân, nằm ngoài phạm vi Dự án là 85,6 m², đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2022; toàn bộ diện tích này nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường Nguyễn Văn Trỗi, không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, gia đình bà Nguyễn Hồng Vân (sinh năm 1952, phường Cao Lãnh) đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ diện tích 85,6 m² đất ở (còn lại); xem xét thực hiện chính sách bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất, bố trí 1 nền tái định cư tại Khu dân cư Kênh Chợ để ổn định chỗ ở và cuộc sống. Hiện nay, hộ bà Vân không có nơi ở nào khác nên việc bà Vân đề nghị được thu hồi đất và xem xét, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư là nguyện vọng chính đáng.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị các cơ quan chuyên môn và phường Cao Lãnh hướng dẫn, hỗ trợ gia đình bà Vân thực hiện các thủ tục mua một nền đất tại khu tái định cư, diện tích dự kiến 91 m², để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài. Giá nền đất được xác định theo chính sách, quy định hiện hành và mức giá áp dụng tại thời điểm giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của gia đình và phù hợp với điều kiện thực tế.

Con trai bà Nguyễn Hồng Vân trình bày nội dung kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, trong thời gian chờ triển khai, gia đình bà Vân vẫn được tiếp tục sử dụng nhà hiện hữu để sinh sống và kinh doanh bình thường; đồng thời, được sửa chữa các hạng mục thiết yếu như: Đường ống nước nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, gia đình không được tự ý xây dựng mới, cơi nới hoặc sửa chữa làm thay đổi hiện trạng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.