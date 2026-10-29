Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường: Tháp Mười cần chủ động chuẩn bị các điều kiện lên phường

Trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Tháp Mười tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên lĩnh vực công nghiệp, ngành may mặc, giày da, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, xã có 563 hộ kinh doanh thành lập mới, với tổng vốn đầu tư hơn 42,6 tỷ đồng. Xã giải quyết việc làm cho 559 lao động, đạt 101,64% kế hoạch; đưa 35 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100% chỉ tiêu.

Việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 98,63%, với 2.011/2.039 đối tượng. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30,8%; xã đã cấp thẻ bảo hiểm y tế An toàn khu cho 28.074 người, đạt 75,57% kế hoạch. Xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho 36.546 người, đạt 98,38% dân số; tích hợp bảo hiểm y tế vào VNeID đạt 14.076 lượt…

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Trong cải cách hành chính, xã tiếp nhận 6.340 hồ sơ, trong đó 97% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%. Công tác chuyển đổi số trong Đảng được đẩy mạnh, hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu của 1.601/1.601 đảng viên trên phần mềm quản lý đảng viên 4.0.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu còn chậm tiến độ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,82% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 61,7% dự toán; thành lập mới 37/52 doanh nghiệp, đạt 71,15% kế hoạch. Công tác phát triển đảng viên đạt 68,42% chỉ tiêu năm.

Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Tháp Mười tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu còn lại, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu xây dựng xã Tháp Mười đạt các tiêu chí để thành lập phường.

Xã Tháp Mười kiến nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và thu ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xem xét, cho chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển công nghiệp, thu hút doanh nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lưu ý xã Tháp Mười rà soát, nâng cao các chỉ tiêu phát triển khi đủ điều kiện lên phường, đặc biệt là những chỉ tiêu còn ở mức báo động đỏ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười chủ động chuẩn bị các điều kiện để địa phương phát triển, hướng đến mục tiêu trở thành phường. Trước yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao, xã cần rà soát toàn diện các chỉ tiêu, tập trung thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành; đối với các chỉ tiêu còn khó khăn, phải nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Về quy hoạch và phát triển đô thị, đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu địa phương quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, nghiên cứu định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của một phường trong tương lai. Trong đó, cần tính toán đầy đủ tác động của các tuyến cao tốc, đường giao thông liên vùng đối với xã Tháp Mười để cập nhật, bổ sung vào quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và phát huy hiệu quả kết nối. Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên trước mắt và lâu dài, phù hợp với bối cảnh phát triển mới và yêu cầu phát triển đô thị.

Đồng chí Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên và lâu dài. Địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, khi trở thành phường, yêu cầu về chuyển đổi số sẽ cao hơn, đòi hỏi địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, phát triển các tiện ích số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị địa phương rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện, xác định những khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết và tiếp tục có giải pháp xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, không để những điểm nghẽn đã tháo gỡ tái diễn.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị xã Tháp Mười quan tâm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đối với công tác đầu tư công, UBND xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm. Quá trình triển khai phải chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khó khăn đến đâu tập trung giải quyết đến đó, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Tháp Mười phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị xã Tháp Mười phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc xã An toàn khu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân được thụ hưởng chính sách theo quy định.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, bảo đảm phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần đặt lợi ích chung lên trên, sâu sát địa bàn, gắn bó với cơ sở và Nhân dân, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.