Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường: Tân Đông tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

Năm 2026, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra 21 chỉ tiêu. Đến nay, có 9 chỉ tiêu đạt, 11 chỉ tiêu chờ đánh giá vào cuối năm. Trong công tác xây dựng Đảng, địa phương ban hành kế hoạch củng cố, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên; đồng thời triển khai kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên năm 2026. Qua đó, có 50 quần chúng được tạo nguồn, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 31 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,75% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ xã.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, xã Tân Đông duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, phát triển các ngành nghề truyền thống, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong năm, xã có 9 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 91 doanh nghiệp. Kết quả này vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra từ 3 - 5 doanh nghiệp, đạt 140%; tuy nhiên, chưa đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao là phát triển 15 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 164,9 tỷ đồng, bằng 84% so với Nghị quyết. Trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp đạt hơn 36,4 tỷ đồng, đạt 145,71% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng mức độ đạt được so với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, đến nay xã Tân Đông đã đạt 1/10 tiêu chí. Xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 với lộ trình thực hiện là tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 7-2027.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Xã duy trì hoạt động của 18 Tổ công nghệ số cộng đồng với 114 thành viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Tỷ lệ xử lý văn bản và ký số điện tử trên môi trường mạng đạt 100%, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm rõ và giải đáp các kiến nghị của địa phương tại buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Địa phương đã trao 1.796 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 366,7 triệu đồng; xây dựng 17 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở. Toàn xã có 46 hộ nghèo, chiếm 0,44%; 144 hộ cận nghèo, chiếm 1,39%; thực hiện các bước xét theo chuẩn nghèo đa chiều dự kiến còn 10 hộ, đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Tại buổi làm việc, xã Tân Đông kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để các ấp thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo các ngân hàng rà soát giấy chứng nhận của người dân đang được lưu giữ để thế chấp vay vốn, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động rà soát hồ sơ đất đai qua các thời kỳ, nhất là hồ sơ cấp đổi theo Dự án VLAP. Địa phương cũng kiến nghị tỉnh quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Tân Đông, bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Đây là một trong những điều kiện để xã hoàn thành tiêu chí cụm công nghiệp trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, xã đề nghị tỉnh xem xét bổ sung 2 bác sĩ cho Trạm Y tế xã nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án tổng thể lắp đặt camera AI trên địa bàn toàn tỉnh theo quy chuẩn của Bộ Công an, bảo đảm điều kiện thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; quan tâm, xem xét kinh phí xây dựng mới Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, giám sát; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trong chuyển đổi số, cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, khuyến khích những cá nhân làm tốt, tránh cào bằng; phát huy năng lực của trưởng ấp trong hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Trương Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Với tỷ lệ giải ngân hiện nay, xã cần tập trung quyết liệt hơn, công trình có khối lượng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán; đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn khoa học, công nghệ để đầu tư trang thiết bị phục vụ người dân. Đối với Cụm công nghiệp Tân Đông và các khó khăn, vướng mắc, địa phương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ; khẩn trương theo dõi, xúc tiến dự án năng lượng tuần hoàn đang được doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại địa phương.

Về xây dựng nông thôn mới, xã tập trung cho 9 tiêu chí chưa đạt, xác định rõ việc nào làm trước, việc nào làm sau và những nội dung cần tỉnh hỗ trợ, bảo đảm phương châm “6 rõ”. Đồng chí cũng đề nghị tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đối với chủ trương khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, địa phương cần nghiên cứu, triển khai phù hợp, tạo điều kiện phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm và năng lực đóng góp vào phát triển kinh tế.