Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường khảo sát phương án đầu tư trục giao thông kết nối Mỹ Tho - Gò Công

Đoàn đến khảo sát vị trí dự kiến xây dựng nút giao giữa tuyến Mỹ Tho - Gò Công với tuyến đường ven biển và cầu Soài Rạp; khu vực Cảng tổng hợp Gò Công (xã Gia Thuận); nút giao tuyến Mỹ Tho - Gò Công với đường tỉnh 877 và kinh Chợ Gạo; đồng thời, khảo sát khu vực Quảng trường Hùng Vương.

Đồng chí Ngô Chí Cường cùng Đoàn khảo sát tại vị trí dự kiến xây dựng nút giao giữa tuyến Mỹ Tho - Gò Công với tuyến đường ven biển và cầu Soài Rạp; khu vực Cảng tổng hợp Gò Công (xã Gia Thuận).

Theo nội dung nghiên cứu, trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường kết nối Mỹ Tho - Gò Công chưa được quy hoạch. Do đó, tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung tuyến đường này vào danh mục đường tỉnh, với điểm đầu tại vòng xoay Quảng trường Hùng Vương, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển, kết nối cầu Soài Rạp đi TP. Hồ Chí Minh. Tuyến có chiều dài khoảng 42 km, quy mô đường cấp II đồng bằng, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong giai đoạn 1, dự kiến đầu tư 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Việc khảo sát nhằm làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xác định danh mục và nghiên cứu chủ trương đầu tư các dự án trên trục giao thông kết nối từ khu vực Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực trong tỉnh.

Đoàn khảo sát một số nút giao tuyến Mỹ Tho - Gò Công.

Đối với Dự án Trục đại lộ Hùng Vương, có điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (xã Long Hưng), điểm cuối tại nút giao đường Hùng Vương với Quốc lộ 50 (phường Đạo Thạnh), chiều dài dự kiến khoảng 9 km, Đoàn công tác nghe báo cáo các phương án hướng tuyến, trong đó có đoạn kết nối qua khu vực Quảng trường Hùng Vương.

Qua xem xét bình đồ và các phương án đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường yêu cầu nghiên cứu phương án kết nối giao thông không đi xuyên qua khu vực giữa Quảng trường Hùng Vương.

Theo đồng chí, việc xây dựng tuyến đường tại vị trí này có thể phá vỡ không gian, kết cấu quy hoạch hiện hữu; đồng thời, ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa, sự kiện thường xuyên tổ chức tại quảng trường.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Quảng trường Hùng Vương là công trình có ý nghĩa quan trọng, được nghiên cứu, đầu tư xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh; do đó, phương án giao thông phải bảo đảm giữ gìn không gian và công năng của công trình. Đồng thời, cần nghiên cứu hướng tuyến dịch chuyển phù hợp, tận dụng quỹ đất công còn lại, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị phía sau quảng trường, khai thác hiệu quả quỹ đất phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ.

Đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, phân tích các phương án điều chỉnh hướng tuyến, đánh giá khả năng kết nối với Quốc lộ 50, hiệu quả khai thác quỹ đất và tiềm năng phát triển đô thị, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông với việc giữ gìn không gian kiến trúc, cảnh quan hiện hữu.